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TİKA'dan, Filistin'deki kadınlara ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de kadınların üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla üyeleri kadınlardan oluşan birlik ve derneklere ekipman desteğinde bulundu.

TİKA’dan, Filistin’deki kadınlara ekipman desteği
Yayınlanma Tarihi: 23.10.2024 12:19:06 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:18

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Filistin'in en büyük vilayetlerinden biri El Halil'in güneyinde faaliyet gösteren Güney El Halil Ticaret Odası işbirliğinde, "Filistinli Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı" ile Filistin'de kadınların ekonomik hayata katılımlarını artırmayı amaçlayan projeler geliştiriliyor.

Program kapsamında TİKA, Güney El Halil'deki kadın birliklerine ve derneklerine ekipman desteği sağladı.

El Halil'in güneyindeki 5 farklı beldede faaliyet gösteren toplam 14 kadın derneği ve kadın işletmeciye, zeytin kırma, üzüm sıkma, tahıl öğütme makineleri, hamur karıştırıcı, kıyma makinesi ile buhar kazanlı ütü, baskı makinesi, dikiş ve overlok makineleri gibi çeşitli ekipmanlar temin edildi.

Üretim süreçlerini desteklemenin yanı sıra bu derneklerin ve işletmelerin tanıtım ve pazarlama kapasitelerini artırmak ve üretimlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Güney El Halil Ticaret Odası bünyesinde bir halkla ilişkiler ve medya bölümü de kuruldu.

Bölümde kadın üreticilere pazarlama stratejileri ve medya ile etkin bir şekilde iletişim kurma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Program kapsamında TİKA tarafından daha önce de "Üreten Kadın Mutfağı ve Eğitim Salonu" projesiyle "Geleneksel Filistin Ürünleri Pazarı" gibi kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen projeler yapılmıştı.

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Etiketler Filistin TİKA Güney El Halil Geleneksel Filistin Ürünleri Pazarı Filistinli Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı Üret Güney El Halil Ticaret Odası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı El Halil

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