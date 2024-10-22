J.M. Cootzee'nin meşhur eseri Barbarları Beklerken romanından alıntılar

J.M. Cootzee'nin en meşhur eserlerinden olan Barbarları Beklerken, olmayan bir imparatorluğun uçlarından yaşayan barbarların isyanının bastırılması sırasında yaşananlara odaklanıyor. Irkçılık ve sömürgecilik kavramlarına farklı bir bakış açısı sunan Barbarları Beklerken'den en güzel alıntıları bir araya getirdik.