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J.M. Cootzee'nin meşhur eseri Barbarları Beklerken romanından alıntılar

J.M. Cootzee'nin en meşhur eserlerinden olan Barbarları Beklerken, olmayan bir imparatorluğun uçlarından yaşayan barbarların isyanının bastırılması sırasında yaşananlara odaklanıyor. Irkçılık ve sömürgecilik kavramlarına farklı bir bakış açısı sunan Barbarları Beklerken'den en güzel alıntıları bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:57
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Tarihin derinliklerinden ruhların çıkıp gelmesini beklemesi amma da tuhaf diye geçirdim aklımdan.

J.M. Coetzee

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Uyku artık şifa vermiyor; dirimsel güçlerin yeniden canlanmasını sağlamıyor, ancak unutturuyor, bir gececik unutkanlık.

J.M. Coetzee

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Balkondan dizi dizi damlar, onların ötesinde güney surları ve mavi bir sonsuzluğa uzanan çöl görünüyor.

J.M. Coetzee

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Ben barışa inanıyorum, bedeli ne olursa olsun, barışa.

J.M. Coetzee

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Aşırı eziyetten bitkin düşerek uysallaşan ihtiyar bir ayı gibi acıyan elimi sakınarak ve çıplaklığımı örtmeye çalışarak karşılarında duruyorum.

J.M. Coetzee

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