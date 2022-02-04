Şeyh Şamil’in Mektupları

📌 Kafkasya'da Ruslarla mücadelenin simge ismi Şeyh Şamil, 1797-1871 yılları arasında yaşadı. Irak ve Anadolu'da ilmini ikmal eden Şamil, Mevlana Halid-i Şehrezori'nin isteği üzerine Dağıstan'a döner. Burada Gazavat hareketine katılan Şeyh Şamil, ömrünün 35 senesini Ruslara karşı cihat ederek geçirir. Zamanla Kafkasya'nın tek hakimi konumuna gelen Şeyh Şamil, Osmanlı'dan Dağıstan Serdar-ı Ekremi payesi alır. Bir vakit sonra Şeyh Şamil, sayı ve teçhizat yönünden üstün olan Ruslara 1859'da teslim olur. 10 yıllık sürgün hayatının ardından 1869'da İstanbul'a gelen Şamil, Sultan Abdulaziz ile göşüşerek Hac vazifesi için Hicaz'a yönelir. Haccını ifa ettikten sonra 1871'de vefat eden Kafkas Kartalı, Cennet'ü'l Baki Kabristanı'na defnedilir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Şeyh Şamil'in üstün mücadelesi Rusların emri altında yaşayan diğer halklara büyük bir örnek teşkil eder. Yıllar sonra Çeçenistan'i bağımsızlığına kavuşturan Cevher Dudayev ve arkadaşlarının tarihi kahramanları Şeyh Şamil ve arkadaşlarıdır.

Unutulmaz bir mücadelenin ismi: 'Kafkas Kartalı' Şeyh Şamil