Rus esaretinden Sultan Abdülaziz sayesinde kurtulan Şeyh Şamil

Bu düşünceyle harekete geçen Şeyh Şamil, ailesiyle birlikte hacca gitmek için Rus çarından müsaade istedi. Rus Çarı II. Aleksandr, ilk etapta yıllarca devletine rahat vermeyen İslam mücahidi Şeyh Şamil'in bu isteğine sıcak bakmadı. Fakat "Kafkas Kartalı"na duyduğu hürmet yine de olumsuz bir cevap vermesini engelliyordu. Rus çarı, oğlunu rehin bırakması ve hac vazifesini yerine getirdikten sonra geri dönmesi şartıyla Şeyh Şamil'in isteğini kabul etti.

Rusya'nın kaderini değiştiren hükümdar