Rus esaretinden Sultan Abdülaziz sayesinde kurtulan Şeyh Şamil
Rus esaretinden Sultan Abdülaziz sayesinde kurtulan Şeyh Şamil
Rus işgaline karşı direnişiyle tanınan Dağıstanlı lider Şeyh Şamil, hayatı boyunca verdiği destansı mücadeleler sebebiyle "Kafkas Kartalı" olarak anıldı. 1859'da Ruslara esir düşen Şeyh Şamil, 10 yıl boyunca esaret altında yaşadı. Peki, on yıllık bu esaretin ardından imparatorluk topraklarına gelen Şeyh Şamil'in Sultan Abdülaziz'den istediği neydi? Rus topraklarında kalacak ailesi ve gelecek nesildeki soyu adına hangi endişeleri taşıyordu? İşte tarihi bir vesika ile ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020
15:18
Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
10:23
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Kahramanlık öykülerini esir olana kadar sürdürdü
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25 sene süren destansı mücadelenin ardından gelen esaret
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Rus Çarı II. Aleksandr Şeyh Şamil'i ayakta karşıladı
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Hac vazifesini yerine getirmek için Rus Çarı II. Aleksandr'dan izin istedi