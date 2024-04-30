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Yusuf el Karadavi'nin dilinden İman ve Hayat

2022 yılında Daru'l Ukba'ya uğurladığımız Yusuf el Karadavi; ömrünü mukaddes dinimiz İslam'ın hükümlerini açıklamaya adamış, önemli gördüğü hususlarda eserler telif etmiş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni kurmuş mücadeleci bir alimdi. Gençliğe bilhassa önem veren Karadavi bazı eserlerinde gençlerin daha kolay anlayabilmesi için daha açık bir anlatımı benimsemişti. Sizler için Yusuf el Karadavi'nin İmam ve Hayat kitabondan önemli alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 30.04.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 17:51
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Sevgi en azından mü'mine kalp temizliği kazandırır. Çünkü imanın nuru, kalpteki haset karanlığını dağıtır.

Yusuf el Karadavi

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Mü'min parolası şudur: "Keşke sen tatlı olsaydın, vara hayat acı olaydı! Keşke sen memnun olaydın, vara insanlar memnun olmaya idiler. Keke sen ve ben iyi olaydık, vara dünyalar harap olaydı. Beni can-u gönülden sevdikten sonra, gerisi kolaydır. Toprağın üzerinde yaşayan toprak olacaktır".

Yusuf el Karadavi

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"Allah razı oldu mu, halk razı olsun, ister olmasın."

Yusuf el Karadavi

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"Bir millet ahlakını yitirirse, ona yas tut, ağla!"

Yusuf el Karadavi

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"La ilahe illallah" yeryüzündeki bütün zorbalara, cahiliyet devrindeki bütün batıl ilahlara karşı bir ihtilal idi. Ağaç olsun, taş olsun, insan olsun Allah'tan gayrı tapılan bütün putlara ve tanrılara karşı bir ihtilal idi.

Yusuf el Karadavi

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