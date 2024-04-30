Yusuf el Karadavi'nin dilinden İman ve Hayat

2022 yılında Daru'l Ukba'ya uğurladığımız Yusuf el Karadavi; ömrünü mukaddes dinimiz İslam'ın hükümlerini açıklamaya adamış, önemli gördüğü hususlarda eserler telif etmiş, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ni kurmuş mücadeleci bir alimdi. Gençliğe bilhassa önem veren Karadavi bazı eserlerinde gençlerin daha kolay anlayabilmesi için daha açık bir anlatımı benimsemişti. Sizler için Yusuf el Karadavi'nin İmam ve Hayat kitabondan önemli alıntıları derledik.