Geleceğin inşasında en etkin rol: Çocuk eğitimi

Gelişim nedir?

🔶 Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydetmesidir. Gelişme organizmanın büyüme, olgunlaşma, öğrenme etkileşimleri ile sürekli olarak ilerleme kaydetmesidir. Yani organizmanın bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden sistemli olarak büyümesi, değişmesi ve istenilen görevleri yerine getirebilecek düzeye gelmesidir.

🔶 Çevre ve kalıtım arasındaki sürekli ve karşılıklı etkileşimin ürünüdür. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan "gelişim " gerçekleşmez. Mesela bir çocuk bedenen ve kas olarak yeterli olgunluğa erişmeden bisiklet süremez.