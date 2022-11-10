Geleceğin inşasında en etkin rol: Çocuk eğitimi
Gelecek nesillerin inşasında büyük rol oynayan çocuk gelişimi oldukça önem teşkil eden bir meseledir. Anne ve babaların özellikle doğumdan itibaren çocuklarının gelişimine en yakından tanıklık eden kişilerdir. Bu yüzden çocukların anne ve babaları onlar için en önemli ve ilk rol modellerdir. Çocukların anne babalarından aldığı temel değerler onlara bir ömür boyu eşlik eder. Ebeveynlerin çocuklarının doğru gelişimi için yapması gerekenleri derledik...
Giriş Tarihi: 10.11.2022
12:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
12:08
Anne ve babalar için çocuk gelişiminde yapılacaklar
Gelişim nedir?
🔶 Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak
bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden belli koşulları olan en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydetmesidir. Gelişme organizmanın büyüme, olgunlaşma, öğrenme etkileşimleri ile sürekli olarak ilerleme kaydetmesidir. Yani organizmanın bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden sistemli olarak büyümesi, değişmesi ve istenilen görevleri yerine getirebilecek düzeye gelmesidir.
🔶 Çevre ve kalıtım arasındaki sürekli ve karşılıklı etkileşimin ürünüdür. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan "gelişim " gerçekleşmez. Mesela bir çocuk bedenen ve kas olarak yeterli olgunluğa erişmeden bisiklet süremez.
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Vav TV'de düzenli olarak yayınlanan programında bu hafta anne, babalar çocuklarını geliştirmek için neler yapabilirler? konusu işlendi. Ailede Benden Bize
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Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim , ailede gelişim kavramını şu şekilde açıkladı:
"Ailede gelişim, insanın aklını doğru çalıştıracak fikirlerle, doğru davranış kalıplarıyla ve insanın aklını çalıştırmasına yardımcı olacak bilgilerle çocuğu zenginleştirmektir. Çocuk bir olay karşısında nasıl davranabileceğini bilemiyor. Hangisi doğru hangisi yanlış bilemiyor. Annem böyle yapsaydı ne yapardı, babam böyle bir şeyle karşılaşsaydı ne yapardı? dediği zaman. Mutlaka annenin bir cümlesi babanın bir cümlesi çocuğa ışık olacak ve çocuk istikamet üzere davranacak. Davranamadı mı? Yanıldı mı? Allah'ım (CC) doğru davranmamı nasip et, diyecek bu kadar… Sen bunu nasıl yaptın dediğin zaman sen insanın tabiatını bilmiyor, oluyorsun. Allah'ın (CC) kullarını yanıltacak şekilde yarattığını bilmiyor, senin kendi yanıldıklarını unutuyorsun ve bir insanın doğrularının yanıldığından daha fazla olduğunu unutuyorsun."
Ailede iş birliği ve yardımlaşma
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Saliha Erdim, doğru bilgi edinme sevgisi içinde olan çocukların özelliklerini,
cümleleri ile sıraladı. "Dolayısıyla bilgilenmeyi seven bilgisiz kalamaz. Neleri çok önemsersek onları öne alırız. Öğrenmeyi sevmek ve sevdirmek anne ve babanın çocukta oluşturabileceği en anlamlı alışkanlıklardan birisidir. Ben çocukları okula giden annelere şunu tavsiye ediyorum. Öğrenmeyi sevdir, öğretmeni sevdir, okulu sevdir. Öğretmenin yanlışları olabilir. Dünyanın en beceriksiz öğretmeni bile olsa çocuğun ondan alacağı çok şey var. Beceriksiz öğretmen diye tanım yanlış da. Ben en kötü senaryoyu söyleyerek neyin öne çıkması gerektiğini ifade etmek için bu cümleyi kurdum."
Öğrenme nedir?
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Gelişimin en önemli adımlarından biri de öğrenmedir. Bireyin gelişiminin oluşması için öğrenmeye önemli derecede ihtiyaç duyulur. İnsanlar ilk olarak aileleri aracılığıyla hayatı öğrenir, birçok bilgi ve beceri kazanır.
🔶 Kazanılan bilgi ve beceriler,
kişinin çevresiyle kurduğu etkileşimlerin sonucu olarak oluşur. Öğrenme, tekrar ve yaşantı sonucu davranışta gözlemlenen kalıcı değişikliklerdir.
Çocukluklarda dijital bağımlılık
Öğrenmenin özellikleri
➡ Öğrenme, iyi veya kötü özellikte olan davranış değişikliğidir.
➡ Öğrenme, uygulama sonucu oluşur.
➡ Öğrenme sonucunda oluşan davranış değişiklikleri kalıcı niteliktedir.
🔶 Çocuğun yeni bir davranış kazanabilmesi için çevrenin desteği önemlidir. Bir çocuğun düzgün yazı yazabilmesi için, öncelikle kalemi düzgün tutabilmesi ve
belli bir gelişim evresine ulaşması gerekir. Gelişim sağlansa bile çocuğun başkası tarafından yardım ile öğrenmesi gereklidir.