Çocuklarda dijital bağımlılık

💠 Günümüzde çocukların vakitlerinin çoğunu internet, televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar ve diğer elektronik aletler gibi çeşitli eğlence mecraları karşısında geçirdiklerini görürüz. Çocukların muhatap oldukları medyalar karşısında akıllıca tercihler yapabilmelerine yardımcı olabilmek için ebeveynlerin çocuklarının medya alışkanlıklarını takip etmeleri gerekir. Ebeveynlerin bu süreçte teknolojik cihazları tamamen yasaklamaları değil belirli bir kısıtlama getirmeleri uygun görülür.

💠 Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuyla ilgili; "İnternet bağlantısını keseceksiniz, tableti sınırlandıracaksınız. Bazı çocuklar ben ders araştırıyorum diyor. Ders için kullandığı bunun biraz daha dışında kalıyor. Ama benim kastettiğim video izleme, arkadaşlarıyla konuşma, oyun oynama gibi süreçler. Burada biz kısıtlayacağız" ifadelerini kullanıyor.

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