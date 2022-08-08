Ebeveynlere rehber niteliğinde alıntılar
Dünyanın 'küresel bir köy' halini aldığı çağda yetişen gençlerin zihin yapıları ve alışkanlıkları önceki nesillerden oldukça farklı... Bundan dolayı, hayatımızın merkezine oturan dijital teknolojilerin çocuklar üzerindeki etkisi konusunda kaygı duymak da olağan bir durum haline geliyor. Aileler, hayatın her alanında olduğu gibi teknoloji karşısında da çocuklarını korumalı, gözetmeli ve rehber olmalıdır. Dijital neslin ebeveynlerine yol göstermesi için Kemal Sayar ve Sezin Benli'nin yazdığı Dijital Çocuk adlı kitaptan önemli alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 09.08.2022
13:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
14:23
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"Yeni nesille temas kurmanın yolu öncelikle onları şekillendiren çağı anlamaktan ve daha sonra onlara bu yeni çağda yol göstermekten geçiyor."
Kemal Sayar-Sezin Benli
Kemal Sayar kimdir?
Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar, 1996 senesinde Ordu'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında profesör olan Sayar, psikiyatri alanında çok sayıda kongre ve sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı. Bakırköy ve Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinde klinik şefliği görevi yaptı. Şu anda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanı görevini yürütmektedir.
Edebiyatın unutulmaz eserlerinden çarpıcı 40 alıntı
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"Dijital çağ neslinin, görsel dikkati, el-göz koordinasyonu, görsel materyalleri algılayabilme kapasiteleri bir önceki nesle göre daha iyi olabilmekte ve öğrenme biçimleri bu anlamda farklılaşabilmektedir."
Kemal Sayar-Sezin Benli
Kemal Sayar kitapları
📖 Dijital Yorgunluk
📖 Dem Bu Demdir Saat Bu Saat
📖 Hatıraların Evi & Günümüzde Aile
📖 Aleme Bir Yar İçin Âh Etmeye Geldik
📖 Melekleri Ürkütmek
📖 Bir Kalbi Kırılmaktan Koruyabilsem
📖 Ruhun Derin Yaraları
📖 Kaygı Çağı-Salgın Zamanında Ruh Sağlığı
📖 Aşk İle Anı Seyretmek
📖 Ağ - Sanal Dünyada Gerçek Kalmak
📖 Dünyaya Geldim Gitmeye
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"Teknoloji her zaman çalışma performansımızı düşürmüyor. Yeter ki teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanabilelim."
Kemal Sayar-Sezin Benli
Sezin Benli kimdir?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisans programının Çift ve Aile Terapisi alt dalında eğitim alarak uzman oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı. Günümüzde yetişkinler, çift ve aileler ile psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Bunun yanı sıra Koruncuk Vakfı bünyesinde, devlet korumasından biyolojik ailelerinin yanına dönen çocuklar ve aileleri ile çalışma yapmaktadır.
Usta yazarlardan hayat dersi veren alıntılar
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"Yeni nesil, hızla değişen dünya karşısında hızlı, yılmaz, atik, yenilikçi bir zihin ve karakterle hareket etmek zorunda."
Kemal Sayar-Sezin Benli
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"İnterneti bu kadar çekici yapan unsurlar, ona her yerde her an ulaşabilmemiz. Onun bizi gündelik sıkıntılarımızdan hızlıca uzaklaştırması, bizi ne zaman ödüllendireceğini bilmememiz, bize güvenli ve risksiz bir eğlence sunduğunu düşünmemizdir."
Kemal Sayar-Sezin Benli
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