Ebeveynlere rehber niteliğinde alıntılar

🔹"Teknoloji her zaman çalışma performansımızı düşürmüyor. Yeter ki teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanabilelim."

Kemal Sayar-Sezin Benli

Sezin Benli kimdir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Klinik Psikoloji yüksek lisans programının Çift ve Aile Terapisi alt dalında eğitim alarak uzman oldu. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı. Günümüzde yetişkinler, çift ve aileler ile psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Bunun yanı sıra Koruncuk Vakfı bünyesinde, devlet korumasından biyolojik ailelerinin yanına dönen çocuklar ve aileleri ile çalışma yapmaktadır.

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