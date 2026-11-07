Osmanlı Ekonomisine Dair Kavramlar

2 /15 Malikâne nedir?















◾ Osmanlıların 17. yüzyılda artan savaşların giderlerini karşılama ihtiyacı neticesinde oluşan bu sistemde mukâtaa olan mülk bugünkü tabir ile açık artırmaya çıkarılırdı.

◾ Burada temel amaç halktan vergi alamamak yerine ömürlük vergi sistemine geçerek Osmanlı maliyesini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak ve Devlet-i Aliyye'ye rahat bir nefes aldırmaktı.

Osmanlı Sarraflığı