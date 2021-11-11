Osmanlı Ekonomisine Dair Kavramlar

Osmanlı Devleti, 623 sene süren cihan hükümranlığını tesis ettiği adalet mekanizmasının yanında ekonomik sistemine de borçludur. Devlete dayalı bir ekonomik sistem uygulayan Osmanlılar, halkın faydasını gözeten bir ekonomi modeli ile memnuniyeti ve üretimi artırma peşinde olmuşlardır. Sizler için Osmanlı ekonomisinde öne çıkan kavramları bir araya getirdik. Osmanlı ekonomisi nedir? Osmanlı ekonomisi neden bozuldu? Osmanlı ekonomisi ile ilgili kavramlar…