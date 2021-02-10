Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları
Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları
Türkiye'nin merakla beklediği Milli Uzay Programı'nın detayları dün akşam kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk temas hedeflendiği açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda aynı zamanda astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlerde öncülük eden medeniyetimize dikkat çekti. Müslüman alimler ve asırlar önce yaptığı çığır açan çalışmalarından bahsedildi. Peki, Müslüman alimlerin uzay çalışmaları nelerdi? Gelin, tarihin seyrini değiştiren ve ilklere imza atan Müslüman bilim insanlarına daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 10.02.2021
16:27
Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
19:30
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