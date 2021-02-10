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Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları

Türkiye'nin merakla beklediği Milli Uzay Programı'nın detayları dün akşam kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk temas hedeflendiği açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda aynı zamanda astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlerde öncülük eden medeniyetimize dikkat çekti. Müslüman alimler ve asırlar önce yaptığı çığır açan çalışmalarından bahsedildi. Peki, Müslüman alimlerin uzay çalışmaları nelerdi? Gelin, tarihin seyrini değiştiren ve ilklere imza atan Müslüman bilim insanlarına daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 10.02.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 19:30
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İslam medeniyetinde bilim 8. yüzyıldan itibaren ivme kazandı ve yapılan araştırmalar sayesinde dünya tarihine yön verildi. Bu dönemde Müslüman bilim insanlarının kaleme aldığı eserler kaynak olarak görülüp ders kitabı olarak okutuldu.

Batı'nın kendi çalışmaları olarak sahiplendiği birçok yeniliğe aslında asırlar önce İslam uygarlığında imza atıldı. Modern bilimin temellerini atan Müslüman bilim insanlarına daha yakından bakalım.

Osmanlı'dan günümüze 441 yıllık "rasat" hikâyesi

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GÜNEŞ’İN KENDİNE ÖZGÜ HAREKETİNİ KEŞFEDEN İLK FERGANİ
GÜNEŞ’İN KENDİNE ÖZGÜ HAREKETİNİ KEŞFEDEN İLK FERGANİ

El Fergani, Güneş'in kendine özgü hareketi olduğunu ilk keşfeden, Türk ve Müslüman astronomdur.

İslam dünyasının en önemli astronomu olan el Fergani, 9. yüzyılda Türkistan'ın Fergana bölgesinde doğdu. İlk tahsilini de burada alan Müslüman bilim adamı, astronomi eğitimini ise babasından aldı. Daha sonra devrin ilim merkezi olan Bağdat'a gitti.

Batılılar Fergani'yi "Alfraganus" adı ile tanıdı.

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Abbasi Devleti'nin hükümdarları olan Halife Me'mûn, Mu'tasım-Billâh, Vâsik-Billâh ve Mütevekkil-Alellah'ın hizmetinde mühendis olarak çalıştı. Dönemin önde gelen astronom ve matematikçileri arasında yer aldı.

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, her yıl taşarak bölge halkına sıkıntılı günler yaşatarak ekonomiye zarar veriyordu. Taşkınları önceden öğrenebilmek amacıyla Abbasi halifesi El-Mütevekkil, 861 yılında Nil kıyısında yapılan ölçüm işlemlerine nezaret etmesi için Fergani'yi Mısır'a gönderdi.

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GÜNÜMÜZDE KULLANILAN ALETİ İCAT ETTİ
GÜNÜMÜZDE KULLANILAN ALETİ İCAT ETTİ

Halkın nehrin seviyesini görebilmesi için "Nil ölçeği" yaptı. Nil'in akışındaki değişimleri ölçmek için yapılan "Mikyâs-ül-Cedîd" (Yeni Ölçek) veya "el-Mikyasu'l-Kebir" (Büyük Ölçek) adıyla bilinen alet, günümüzde kullanılmaya devam ediyor.

Suyun sakin vaziyette tutulup seviyesinin hassas biçimde ölçülebilmesi için nehrin özel olarak hazırlanmış ıskalalı bir havuzla irtibatlandırılması esasına dayanır. Ortasında beyaz mermerden sekizgen bir sütun bulunan etrafı duvarlarla çevrili kare şeklinde bir havuzdan ibarettir. (TDV, Mahmut Kaya)

Fikriyat podcastlerde yer alan Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla
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CAFERİ KANALI’NIN AÇTI
CAFERİ KANALI’NIN AÇTI

Fergani aynı zamanda Caferî Kanalı'nın açılmasını da yönetti. Halife Mütevekkil-Alellah, Dicle'ye yakın yerde yeni bir şehir kurdurdu. Buranın ortasından Dicle Nehri'nin sularının geçmesi için bir de kanal açtırdı. Kanalın yapımında Beni Musa görevlendirilse de alimler, görevin Fergani'ye verilmesini istedi.

Fergani kanalı açma görevini üstlense de Dicle tarafındaki bağlantının yüksekte kalmasından dolayı istenilen miktarda su akmadı. Bunun sebebi ise o dönemde parçalanması mümkün olmayan sert kayalıklarla kaplı olmasıydı.

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