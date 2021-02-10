Müslüman alimlerin bilim tarihine yön veren uzay çalışmaları

İslam medeniyetinde bilim 8. yüzyıldan itibaren ivme kazandı ve yapılan araştırmalar sayesinde dünya tarihine yön verildi. Bu dönemde Müslüman bilim insanlarının kaleme aldığı eserler kaynak olarak görülüp ders kitabı olarak okutuldu.

Batı'nın kendi çalışmaları olarak sahiplendiği birçok yeniliğe aslında asırlar önce İslam uygarlığında imza atıldı. Modern bilimin temellerini atan Müslüman bilim insanlarına daha yakından bakalım.

Osmanlı'dan günümüze 441 yıllık "rasat" hikâyesi