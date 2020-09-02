Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı sarayları

Osmanlı sarayları padişahların yaşadığı, devletin kalbinin attığı alanlardı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde saraylar mevcuttu. Payitahtın İstanbul'a taşınmasından sonra en görkemli saray, köşk ve kasır gibi yapılar burada toplandı. Mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan bu saraylar, önemli kişi ve olaylara ev sahipliği yaptı. Sultan Abdülhamid'in 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak adlandırılan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nda da geniş yer edindi. Sizler için Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı'nın incisi saraylarını derledik.