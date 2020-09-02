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Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı sarayları

Osmanlı sarayları padişahların yaşadığı, devletin kalbinin attığı alanlardı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde saraylar mevcuttu. Payitahtın İstanbul'a taşınmasından sonra en görkemli saray, köşk ve kasır gibi yapılar burada toplandı. Mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan bu saraylar, önemli kişi ve olaylara ev sahipliği yaptı. Sultan Abdülhamid'in 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak adlandırılan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nda da geniş yer edindi. Sizler için Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı'nın incisi saraylarını derledik.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 17:57
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Topkapı Sarayı Babüsselam

📌 Farsça bir kelime olan saray, "ev, mesken, konak, menzil" anlamlarına gelir. Bunların yanı sıra "büyük konak, hükümdarın ikametgâhı, hükümdarın sarayı, kasrı, köşkü" manalarını da karşılar. Osmanlı'da inşa ettirilen en eski saray günümüze kadar ulaşamayan Orhan Gazi'nin Bey Sarayı'dır.

İstanbul'da inşa edilen ilk Osmanlı sarayı: Saray-ı Atik-i Amire

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Silahhane-i Hümayunları

📌 Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren saraylar asıl hüviyetini kazandı. Belirlenen kanunlar çerçevesinde bu yapılar inşa edilmeye başlandı. Osmanlı sarayları, Avrupa'dakiler gibi anıtsal değil daha mütevazi, yalın bir üslupla iç süslemeler insanı kucaklar.

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Yeni Kasr-ı Şahanelerinin dere cihetinden haricen manzara-i alisi

📌 İmparatorluğun çeşitli yerlerinde saraylar mevcuttu. Başkentin İstanbul olmasından sonra en görkemli saray, köşk ve kasır gibi yapılar burada toplandı.

Hanedana ev sahipliği yapan Osmanlı sarayları

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Yeni Kasr-ı Hümayunlarının bir cihetle Bab-ı Şahanelerinin dâhilden manzarası

📌 Dolmabahçe'nin inşa edilmesinden sonra Topkapı Sarayı'nda padişahlar ikamet etmemeye başladı. Fakat burası hiçbir zaman önemini kaybetmedi. Sarayın en önemli alanı olan Kutsal Emanetler bölümü her yıl ziyaret edildi.

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Bab-ı hümayun, Topkapı Sarayı

📌 Osmanlı, İstanbul'un fethiyle bir cihan imparatorluğuna dönüştü. Bu cihan imparatorluğunun merkezi ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra inşa ettirdiği ve günümüze kadar gelen Topkapı Sarayı'ydı. Padişahlara ev sahipliği yapan ve devletin idare merkezi olan Topkapı Sarayı, sade mimarisinin yanında dünyayı değiştiren siyasi ve sosyal hikâyelerin merkeziydi.

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