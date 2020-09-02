Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı sarayları
Abdülhamid’in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı sarayları
Osmanlı sarayları padişahların yaşadığı, devletin kalbinin attığı alanlardı. İmparatorluğun çeşitli yerlerinde saraylar mevcuttu. Payitahtın İstanbul'a taşınmasından sonra en görkemli saray, köşk ve kasır gibi yapılar burada toplandı. Mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan bu saraylar, önemli kişi ve olaylara ev sahipliği yaptı. Sultan Abdülhamid'in 19. yüzyılın en büyük görsel arşivi olarak adlandırılan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu'nda da geniş yer edindi. Sizler için Abdülhamid'in arşivinden fotoğraflar ile Osmanlı'nın incisi saraylarını derledik.
Giriş Tarihi: 02.09.2020
17:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
17:57