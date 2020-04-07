Osmanlı Sarayları hangileridir? Hanedana ev sahipliği yapan Osmanlı Sarayları…

Osmanlı Devleti'nin padişahları, 600 yıldan uzun bir süre cihana hükmetmiş; nice asırlık miraslar bırakmışlardı. Osmanlı sultanları, yaşadıkları ve hüküm sürdükleri toprakları en güzel şekilde imar etmeyi kendilerine vazife edinmişlerdi. Bu imar faaliyetleri dahilinde yapılan en güzel mimari eserlerin başında da Osmanlı Hanedanı'na ev sahipliği yapan saraylar geliyor. Tarih boyunca sultanları ve ailelerini ağırlayan, Devlet-i Aliyye'nin yönetim merkezi olan ve birçok badire atlatan Osmanlı Sarayları…