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Osmanlı Sarayları hangileridir? Hanedana ev sahipliği yapan Osmanlı Sarayları…

Osmanlı Devleti'nin padişahları, 600 yıldan uzun bir süre cihana hükmetmiş; nice asırlık miraslar bırakmışlardı. Osmanlı sultanları, yaşadıkları ve hüküm sürdükleri toprakları en güzel şekilde imar etmeyi kendilerine vazife edinmişlerdi. Bu imar faaliyetleri dahilinde yapılan en güzel mimari eserlerin başında da Osmanlı Hanedanı'na ev sahipliği yapan saraylar geliyor. Tarih boyunca sultanları ve ailelerini ağırlayan, Devlet-i Aliyye'nin yönetim merkezi olan ve birçok badire atlatan Osmanlı Sarayları…

Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 16:43
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BEY SARAYI
BEY SARAYI

Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi, Bursa'nın fethinin hemen ardından, kent içinde planlı bir imar faaliyeti başlattı. Bunun sebeplerinden biri, genç hükümdarın beyliğine ilişkin gelecek tasarımında, Bursa'nın özel bir yerinin olacağını düşünmesiydi.

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Bursa'yı Osmanlı'nın başkenti ilan etmesi ve babası Osman Gazi'yi, Hisar içinde Gümüşlü Kümbet'e defnettirmesi de, bu tasarısıyla uyumluydu. Orhan Gazi, şehrin kültür tarihi bakımından büyük bir değer olacak "Bey Sarayı"nı inşa ettirdi.

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Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve bir dünya devletine doğru ilerleyişini anlamak açısından oldukça önemli olan bu sarayın, günümüzde ise sadece bir duvarı ayakta. Bursa'daki "Bey Sarayı"nın tüm bölümleriyle ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılıyor.

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SARAY-I CEDİD-İ ÂMİRE / EDİRNE SARAYI
SARAY-I CEDİD-İ ÂMİRE / EDİRNE SARAYI

Şehrin kuzeyinde, Tunca Nehri kenarına kurulan sarayın inşasına, 1450'de İkinci Murad Han zamanında başlandı.

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Sultanın vefatı üzerine bir süre durdurulan sarayın inşaatını, Fatih Sultan Mehmet Han 1475'te tamamlattı.

OSMANLI'DA SARAY DİLİ HALKTAN KOPUK MUYDU?

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