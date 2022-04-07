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Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

Osmanlı Devleti'nin son sadrazamlarından olan Said Halim Paşa bir devlet adamı olduğu kadar mütefekkirdi de. Osmanlı ve İslam aleminin kurtuluş ve ihyasını İslamcılık akımında gören Paşa, bilhassa eserleri ile devletin son döneminde ciddi derecede etkili oldu. Bir ermeni komitacının şehit ettiği Said Halim Paşa, varlığı ile İttihat ve Terakki'yi bir arada tutan büyük bir birleştirici unsurdu. Paşa'nın şaheseri olan "Buhranlarımız" dan en ciddi noktaları sizler için alıntıladık.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:59
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Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

"Bizim, şimdiye kadar hiçbir ıslahatın icrasında muvaffak olamayışımız, daimi olarak, bizce yapılması zararlı olan, yahut yapılmasına imkan olmayan şeyleri yapmak istemiş olmaklığımızdan ileri gelmiştir. İşte asıl ve tek sebep budur."

Said Halim Paşa

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Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

"Düştüğümüz bu meş'um hata ise şudur: Biz, memleketimizin mesut olması için, Avrupa kanunlarını tercüme etmenin kafi geleceğini zannettik. Bu kanunların bizde kabul ve tatbik olunabilmesi için ise yapılacak birkaç değişikliğin yeteceğini hayal ettik."

Said Halim Paşa

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Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

"Müslüman milletlerin kurtuluşu ve saadeti onların tam olarak İslamlaşmalarındadır."

Said Halim Paşa

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Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

"Bilgi sahibi kimselerin de kötülük yapabileceklerine ihtimal vermiyor, ilim ve marifeti her şeye deva buluyoruz."

Said Halim Paşa

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Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

"İslam anlayışına göre ise iyi bir Müslüman yetiştirmek demek, her bakımdan olgunlaşmış; yüksek bir anlayışa, yüksek bir irfana ermiş; kendi saadetini baş- 233 katarının felaketinde veya kendi yükselişini başkalarının alçalmasında aramayan iyi bir Türk, iyi bir Arap, iyi bir İranlı ya iyi bir Hintli yetiştirmek demektir."

Said Halim Paşa

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