Said Halim Paşa ve klasik eseri: Buhranlarımız

Osmanlı Devleti'nin son sadrazamlarından olan Said Halim Paşa bir devlet adamı olduğu kadar mütefekkirdi de. Osmanlı ve İslam aleminin kurtuluş ve ihyasını İslamcılık akımında gören Paşa, bilhassa eserleri ile devletin son döneminde ciddi derecede etkili oldu. Bir ermeni komitacının şehit ettiği Said Halim Paşa, varlığı ile İttihat ve Terakki'yi bir arada tutan büyük bir birleştirici unsurdu. Paşa'nın şaheseri olan "Buhranlarımız" dan en ciddi noktaları sizler için alıntıladık.