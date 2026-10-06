Katip Çelebi'nin başyapıtı: Mizanü'l Hak

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(x)*Mizanu'l Hak fi İhtiyari'l-Ehakk'ın TBMM nüshasının başlangıç sayfası

📌 İlmi birikim ve entelektüel gelenek yıllar içinde muhtelif isimlerin çabaları ile ortaya çıkar. Milletimizin Anadolu ve Balkanlar sahasında kurduğu Osmanlı zihin dünyası da pek çok ismin katkısı ile oluşan bir dünya görüşünü ifade eder.

📌 İlmi bir kültür ve muhakeme yetisine sahip Osmanlı alimleri, zaman içerisinde sundukları katkılarla Türk entelektüel tarihini kuvvetlendirirler. Bu da ortaya klasik olarak adlandırılan eserlerin çıkmasına vesile olur.

(x)Katip Çelebi kimdir? Katip Çelebi'nin bilinen tüm eserleri...