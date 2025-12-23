Efsaneden Gerçeğe: Aytmatov’un Düşünce Atlası

Bugün
Cengiz Aytmatov'un kalemi, insan ruhunun derinliklerine tesir ediyor. Gerek anlatımıyla gerek konularıyla şekillenen bir kitabı var: Yıldırım Sesli Manasçı - Asker Çocuğu - Beyaz Yağmur" hikayelerinden oluşan. Yazar; "Yıldırım Sesli Manasçı" ile epik bir geleneğin modern vicdanla buluşmasını, "Asker Çocuğu" ile savaşın gölgesinde büyüyen bir yetimin masumiyetini ve "Beyaz Yağmur" ile kuşaklar arası çatışmanın hüzünlü sessizliğini bir araya getiriyor. Bozkırın bilgeliğini evrensel bir dille harmanlayan bu alıntılar, okuru sadece Kırgız coğrafyasının tozlu yollarında bir yolculuğa çıkarmıyor aynı zamanda sadakat, özlem ve insanın doğayla olan kadim bağı üzerine derin bir tefekküre davet ediyor...

İnsanın kendi hayatı, göz açıp geçinceye kadar geçen zaman kadar kısadır.

CENGİZ AYTMATOV

Süper Kahraman Değil, Sadece Anne

Dünyada, insan hafızası zamana meydan okur. İnsanın kendi hayatı, göz açıp geçinceye kadar geçen zaman kadar kısadır.

CENGİZ AYTMATOV

Yeryüzünde nice nice insanların niçin öldürüldüğünü, daha nicelerinin niçin öldürüleceğini anlayamazsınız.

CENGİZ AYTMATOV

Asla bir oyun değildi savaş! Çok daha ciddi, kaygı verici, korkunç bir şey...

CENGİZ AYTMATOV

Dün var olan bugün yoktur. Bu dünyada insanlar doğar ve ölür. Yalnız yıldızlar ölümsüzdür. En eski zamanlardan beri doğudan doğan güneş ölümsüzdür. Ve hiç yerini değiştirmeyen kara yerküre ölümsüzdür.

CENGİZ AYTMATOV

