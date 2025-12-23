Efsaneden Gerçeğe: Aytmatov’un Düşünce Atlası
Yayınlanma Tarihi: 23.12.2025 15:02
Cengiz Aytmatov'un kalemi, insan ruhunun derinliklerine tesir ediyor. Gerek anlatımıyla gerek konularıyla şekillenen bir kitabı var: Yıldırım Sesli Manasçı - Asker Çocuğu - Beyaz Yağmur" hikayelerinden oluşan. Yazar; "Yıldırım Sesli Manasçı" ile epik bir geleneğin modern vicdanla buluşmasını, "Asker Çocuğu" ile savaşın gölgesinde büyüyen bir yetimin masumiyetini ve "Beyaz Yağmur" ile kuşaklar arası çatışmanın hüzünlü sessizliğini bir araya getiriyor. Bozkırın bilgeliğini evrensel bir dille harmanlayan bu alıntılar, okuru sadece Kırgız coğrafyasının tozlu yollarında bir yolculuğa çıkarmıyor aynı zamanda sadakat, özlem ve insanın doğayla olan kadim bağı üzerine derin bir tefekküre davet ediyor...
İnsanın kendi hayatı, göz açıp geçinceye kadar geçen zaman kadar kısadır.
CENGİZ AYTMATOV
Dün var olan bugün yoktur. Bu dünyada insanlar doğar ve ölür. Yalnız yıldızlar ölümsüzdür. En eski zamanlardan beri doğudan doğan güneş ölümsüzdür. Ve hiç yerini değiştirmeyen kara yerküre ölümsüzdür.
CENGİZ AYTMATOV