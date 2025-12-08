Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Süper Kahraman Değil, Sadece Anne

Süper Kahraman Değil, Sadece Anne

Yayınlanma Tarihi: 08.12.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:57

Annelik, her ne kadar zorlayıcı olsa da, çevreden duyulan hikayelerdeki kadar korkutucu bir süreç olmak zorunda değil. Dr. Sema Nur Öz Keskin'in "Olduğu Kadar Annelik" kitabında da vurguladığı gibi, bu yolculukta unutulmaması gereken en temel ilke şudur: "Ebeveynlik iki kişinin yolculuğudur." Dr. Keskin, bu eserde anneliğe dair merak edilen pek çok konuya değinerek okurlara destek olmayı amaçlıyor. İşte, bu eserden sizin için derlediğimiz, bakış açınızı zenginleştirecek bazı tavsiye niteliğindeki alıntılar...

1/20

🔸

Doğumdan önce, doğumdan sonraki evin düzeninin nasıl olacağını planlamış olmak sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Dr. Sema Nur Öz Keskin

Annelik Psikolojisi: Zihnin ve Kalbin Dönüşümü

2/20

🔸

Eski halimizle, eski hayatımızla vedalaşalım. Bunun için belki bir yas tutmamız bile gerekebilir. Geçiş zamanları kolay değildir.

Dr. Sema Nur Öz Keskin

3/20

🔸

Doğum bir kadının hayatındaki en büyük fiziksel olaydır. Sanki ondan önceki bütün güzel anılar karanlıkta patlayan yıldızlarmış ve bir anda güneş doğmuş gibi hisseder insan.

Dr. Sema Nur Öz Keskin

4/20

🔸

Doğum kendinizi en güçlü hissedeceğiniz andır. Bir bebeği vücudunda büyütüp onu dünyaya getiren kadın zaten bu dünyadaki en güçlü varlıktır.

Dr. Sema Nur Öz Keskin

5/20

🔸

Bebeğin kadının vücudunda oluşup büyümesi dünyanın en büyük mucizesi. Bu mucizeyi iliklerinize kadar yaşayın.

Dr. Sema Nur Öz Keskin

Dünyayı dolaşan bilginden hayat dersleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

Din ve Şiddet

Din ve Şiddet

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bablar - 21. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bablar - 21. Bölüm

Karıncalar Diyarı Vâdi en-Neml ve Hz. Süleyman’ın Bir Mucizesi Daha

Karıncalar Diyarı Vâdi en-Neml ve Hz. Süleyman’ın Bir Mucizesi Daha

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor