Süper Kahraman Değil, Sadece Anne
Yayınlanma Tarihi: 08.12.2025 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:57
Annelik, her ne kadar zorlayıcı olsa da, çevreden duyulan hikayelerdeki kadar korkutucu bir süreç olmak zorunda değil. Dr. Sema Nur Öz Keskin'in "Olduğu Kadar Annelik" kitabında da vurguladığı gibi, bu yolculukta unutulmaması gereken en temel ilke şudur: "Ebeveynlik iki kişinin yolculuğudur." Dr. Keskin, bu eserde anneliğe dair merak edilen pek çok konuya değinerek okurlara destek olmayı amaçlıyor. İşte, bu eserden sizin için derlediğimiz, bakış açınızı zenginleştirecek bazı tavsiye niteliğindeki alıntılar...
Doğumdan önce, doğumdan sonraki evin düzeninin nasıl olacağını planlamış olmak sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Dr. Sema Nur Öz Keskin
Bebeğin kadının vücudunda oluşup büyümesi dünyanın en büyük mucizesi. Bu mucizeyi iliklerinize kadar yaşayın.
Dr. Sema Nur Öz Keskin