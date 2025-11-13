Dr. Sema Nur Öz Keskin Anlatıyor: Annelik Psikolojisi: Zihnin ve Kalbin Dönüşümü

5 /10













◾ Hamilelik depresyonu belki de hemen hemen çevremizdeki anneden duyduğumuz bir husus. Doktorumuz bu konuyla alakalı şunları söyledi:

◾ Özellikle lohusalık depresyonu hiç azımsanmayacağımız sayıda. Bir insan bunu yaşarken bir anda şey demiyor "hani benim desteğe ihtiyacım var, ben sanırım depresyondayım" gibi bir farkındalık içerisinde olmuyor. Babanın burada gerçekten böyle bir durum var, bu durum eşinin hangi semptomları gösterdiğinde gerçekten desteğe ihtiyacı olup olmadığını bilmesi gerekiyor ki desteğe ihtiyacı olduğunda ona söyleyebilsin çünkü hiç kimse benim desteğe ihtiyacım var diyemiyor o dönemde. Burada biraz erkeğin eşini iyi gözlemleyebilmesi lazım. İyi gözlemleyebilmesi için yanında olması lazım. Maalesef babalık izni çok kısa, bir hafta. Bir hafta da anca belki hastane süreci tamamlanıyor bazen. Yoğun bakım gibi süreçler olduğunda süreç daha da uzuyor ama annenin desteğe ihtiyacı var, nasıl bir bebek dünyaya geldiyse bir anne dünyaya geldi ve onun da bakılması lazım. Lohusalık 40 gün geçen bir süreç ve bu doğum da gerekiyorsa sezaryen ile bir bakım gerektiren bir süreç. Bebek gibi annenin de aslında bir bakıma ihtiyacı var. Anne bebeğine bakacak, büyükanneler de anneye bakacak ki o kadın bebeğini iyi bir şekilde baksın ama süreç ülkemizde maalesef çok daha farklı ilerliyor.