Geçinmeye Gönüllü Olmak: Aile Olma Yolunda Evlilik Mefhumu - Aile Akademisi Bölüm 1

Fikriyat'ın en yeni programı Aile Akademisi sizlerle...

Aileye dair en önemli konuları alanında uzman isimlerle konuşacağımız Aile Akademisi'nin ilk bölümünde Uzman Psikolog Sabahat Yazıcı ile aile olma sürecini, bu süreçte ise geçinmeye gönüllü olmanın ne denli önemli olduğunu konuştuk. Aile demek ayrı bedenlerde bir bütün olarak merhameti, şefkati, empatiyi, çözümcül olmayı başarmak demek… Aile demek "ben hep yanındayım" demek. Bu güzel mefhumu korumak için her birimize düşen pek çok görev var. Her birimiz taşın altında elimizi koymalı ve aile kavramına yöneltilen nifakları, olumsuzlukları bertaraf etmeliyiz. Bu anlamda Aile Akademisi adı altında sizlere elimizden geldiğince farkındalık ve bilinç oluşturacak yayınlar yapacağız.

02:30 Aileyi nasıl tanımlamak gerekiyor?

04:35 Aile, içerisinde neler barındırıyor?

07:37 Her güçlü bireyin arkasında güçlü bir aile mi vardır?

13:10 Bireyler aile kurmaya hazır olduğunu nasıl anlayabilir?

18:13 Farklılıklar aile kurma yolunda nasıl bir etki oluşturur?

27:10 Modern çağda kaybettiğimiz değerler var mı?