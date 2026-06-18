Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Fatiha Suresi 6-7. Ayetler Tefsiri: "Rahman ve Rahim merhametteki fazlalığı anlatmak üzere konulmuş iki isimdir ve tahkik ehline göre aralarında üstünlük ilişkisi söz konusu değildir."