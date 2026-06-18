Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Fikriyat TV Fikriyat Akademi Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Fatiha Suresi 6-7 Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 18.06.2026 11:37

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Fatiha Suresi 6-7. Ayetler Tefsiri: "Rahman ve Rahim merhametteki fazlalığı anlatmak üzere konulmuş iki isimdir ve tahkik ehline göre aralarında üstünlük ilişkisi söz konusu değildir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 21. Bölüm: Ebu Zer el-Gıfari’nin Müslüman Oluşu

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 21. Bölüm: Ebu Zer el-Gıfari'nin Müslüman Oluşu

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 32-46. Bâblar - 40. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 32-46. Bâblar - 40. Bölüm

Riyazü’s Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı

Riyazü's Salihin Okumaları 22 - Sadakanın Kapsamı

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 22-32. Bâblar - 39. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Namaz Bölümü 22-32. Bâblar - 39. Bölüm

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 20. Bölüm: İslam’ın İlk Şehitleri

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 20. Bölüm: İslam'ın İlk Şehitleri

Riyazü’s Salihin Okumaları 21 - Hayırlı İşlere Koşmak

Riyazü's Salihin Okumaları 21 - Hayırlı İşlere Koşmak

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!