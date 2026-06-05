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Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 21. Bölüm: Ebu Zer el-Gıfari'nin Müslüman Oluşu

Yayınlanma Tarihi: 05.06.2026 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:36

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 21. Dersimizin konusu: Ebu Zer el-Gıfari'nin Müslüman oluşu...

📌 Bunlardan birisi aynı özelliklere sahip, sert bir karaktere sahip olmakla birlikte son derece putlardan nefret eden putları asla ilah kabul etmeyen fakat nasıl ibadet edeceğini de bilmeyen bir şahsiyet.Cündab ibni Cünade el Gıfari diğer adıyla Ebu Zer el-Gıfari Ebu Zer Cündüb ibn Cünade el-Gıfari.

📌 Bu, ilk müminlerden birisi olarak kabilesi içerisinde dürüstlüğüyle tanındığı gibi vefat edinceye kadar da İslami dönemde de aynı şekilde aşırı dürüstlükle tanınan bir şahsiyettir.

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