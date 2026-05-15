Anasayfa Fikriyat TV Fikriyat Akademi Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 20. Bölüm: İslam'ın İlk Şehitleri

Yayınlanma Tarihi: 15.05.2026 12:22

Allah Resulü'nü (SAV) tanımak ve hayat ölçülerini yaşamımıza tatbik etmek için Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri devam ediyor. 20. Dersimizin konusu: İslam'ın İlk Şehitleri. "Ammar b. Yasir'in (RA) o günlerde Resulullah (SAV) Erkam b. Ebü'l Erkam'ın (RA) evinde iken Müslüman olduğunu biliyoruz ve iman ettiğinden dolayı da yine bu ailenin hamileri durumunda olan Mahzumoğulları'ndan yani Ebu Cehil'in ailesinden büyük sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz."

Ammar bin Yasir (RA), Müslümanlığını ilan eden ilk yedi kişiden biriydi. Müslüman oldukları için ailece bir dizi işkenceden geçmişler; annesi Sümeyye (RANHA), İslam tarihindeki ilk şehit olmuş, babası Yasir (RA) ise aynı gün şehadet şerbetini içmişti.

Ammar bin Yasir (RA), Peygamber Efendimizin (SAV) bulunduğu bütün savaşlara katılma şerefine nail olmuş, ömrü boyunca hiçbir namazını kazaya bırakmamıştı. Ammar bin Yasir (RA) bu yönü ile ilk Müslümanlardan olduğu gibi aynı zamanda İslam'daki ilk şehit çocuğu da olmuştu.

🔹 Ammar b. Yasir'in (RA) o günlerde Resulullah (SAV) Erkam b. Ebü'l Erkam'ın (RA) evinde iken Müslüman olduğunu biliyoruz ve iman ettiğinden dolayı da yine bu ailenin hamileri durumunda olan Mahzumoğulları'ndan yani Ebu Cehil'in ailesinden büyük sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz.

🔹 Resulullah aleyhi's salatu vesselam onların yanından geçtiğinde bakıyor ki bunlar o kızgın kumların üzerine yatırılmış, işkenceler görüyorlar.

🔹 Mahzumoğulları bunlara her türlü işkenceyi yapıyor ama Resulullah (SAV) da onlara ne yazık ki bir şey yapamıyor Mahzumoğulları'na gücü yetmediği için onlara sadece

"Sabra'n Ya Al-i Yasir" diyor.

Sabredin Ey Yasir Ailesi.

"Velekümü'l Cennet"

"Size vaat edilmiş bir cennet vardır" diyor.

