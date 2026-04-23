Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları 9. Bölüm I Bakara Suresi 14-18. Ayetler Tefsiri

Yayınlanma Tarihi: 23.04.2026 08:52

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, “Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Bakara Suresi 14-18. Ayetler Tefsiri...

▪ İki yüzlü münafıklar inançsızlarla düşüp kalkmakla Müslümanlarla olmayı birlikte götürmek istemiş. Bu nedenle Müslümanları gördüklerinde "biz sizinleyiz" demiş kendileri gibi insanlarla kaldıklarında da iç yüzlerini onlara göstermişlerdir.

▪ Böylece iki hali birlikte sürdürmek istemiş ayeti kerimede ise bu davranıştan men edilmişlerdir.

Allah Teala şöyle buyurur:

"Onların arasında gidip gelirler. Ne onlara, ne bunlara meyil ederler."

▪ Aynı şekilde Hakk'ın yoluna yönelmekle alışkanlıkları sürdürmeyi bir arada götürmek isteyen insan bu ikisini bağdaştıramaz. Binaenaleyh iki zıt bir araya gelmez.

MÜNAFIKLIK NEDİR?

🔶 Münafık kelimesi, sözlükte "tarla faresi yuvasına girmek; olduğundan başka türlü görünmek" anlamındaki nifâk masdarından türemiş bir sıfattır. Münafık kavramı nifak kelimesi ile bağlantılı açıklanmıştır. Cevheri ve İbn Side, "Nifak, bir taraftan İslam'a girip, bir başka taraftan çıkmaktır; bu anlamda nifak terimi, köstebek yuvası anlamındaki 'nâfikâü'l yerbû' tabirinden alınmıştır" demektedirler.

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

"Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "iman ettik" diyenlerden ve yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler, sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar; kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. "Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun" derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Âhirette de onlar için büyük bir azap vardır."

Mâide Suresi - 41 . Ayet

"İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe inandık" derler.

Bakara Suresi - 8 . Ayet

"Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin" denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün."

Nisâ Suresi, 60-62.ayetler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PROGRAMLAR

Riyazü’s Salihin Okumaları 19- İstikamet l | Ahmet Şentürk

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Teyemmüm Bölümü 5-8. Bâblar - 36. Bölüm

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları 8. Bölüm I Bakara Suresi 9-13. Ayetler Tefsiri

Riyazü’s Salihin Okumaları 18- Yakîn ve Tevekkül

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: Teyemmüm Bölümü 28-31. Bâblar - 35. Bölüm

Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam’ın Sırları I Bakara Suresi 5-8 Ayetler Tefsiri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

