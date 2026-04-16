Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları 8. Bölüm I Bakara Suresi 9-13. Ayetler Tefsiri

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, “Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Bakara Suresi 9-13. Ayetler Tefsiri...

📍 Onların kandırmalarının vebali ve cezası kendilerine döner. Böylece gerçekte sadece kendilerini kandıranlar olurlar. Binaenaleyh sadece kendilerini zayıf düşürmüş, sadece kendilerini hafife almış olurlar.

📍 Yaptıklarının vebalini kendileri çeker, sadece kendi dallarını keserler. İşin hakikatini bilen bir insan söz konusu olduğunda böyle birini kandırmak isteyen kimse ancak kendisini kandırır.

📍 Ayet şuna işaret eder:

"Cenab-ı Hakk'ın ezeli lütfunu unutur da benim, benimle, benden ve ben diyen insan kendi yanılgısı ve zannı içinde bu kez senin, sana bağlı, sen der ve bunları görür."

📍 Bu vehim cezaların en çetinidir. Çünkü böyle bir insan serap görmüş, onu su zannetmiş seraba geldiğinde ise hiçbir şey bulamamış Allah'ı orada hesabını görücü olarak bulmuştur.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.