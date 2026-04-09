Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları I Bakara Suresi 5-8 Ayetler Tefsiri

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, “Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Bakara Suresi 5-8. Ayetler Tefsiri: Onlar Rablerinden gelen bir açıklık, keşf ve kesinlik üzeredirler. Allah onların kalplerine önce ayetleriyle ardından sıfatlarıyla sonra hakkıyla ve zatıyla tecelli etmiştir."

◾ Bu itibarla bir grup akıl delilleriyle Rablerinden hidayet üzere bulunur. O delilleri yerli yerine koymuşlar, bilgilerin hakikatlerine ermişlerdir. Bir grupsa Hakk'a yaklaşmanın lütuflarıyla basiret üzere Rablerinden bir hidayet üzere bulunur.

◾ Onlar rahmet ve cömertliği müşahede etmekle kesin inanca ermişlerdir. Son gruba girince hakikat onların sırlarına gözükmüş, gaybı hiçbir şeye muhtaç olmayanın hakikati olarak müşahede etmişlerdir.

◾ Onlar marifet hükmüyle görmenin hakikatine ermişlerdir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.