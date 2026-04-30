Abdulkerim Kuşeyri - İlahi Kelam'ın Sırları 10. Bölüm I Bakara Suresi 1-24. Ayetler Tefsiri

En önemli işari tefsirlerden biri olarak kabul edilen Abdülkerim Kuşeyri’nin ünlü tefsiri "Letâifü’l-işârât", fıkıh-akîde alanında ikincil yorum, ahlâk alanında ise birincil yorum olarak kabul edilmişti. Ekrem Demirli'nin tercüme ederek dilimize kazandırdığı "Letâifü’l-işârât"ın Türkçe ismi ise: İlahi Kelam'ın Sırları. Demirli tefsiri, “Allah’ın kitabını özel ve ayrıcalıklı bir mektup gibi okumak, Kuşeyri tefsirini ortaya çıkarmıştır” cümleleri ile izah ediyor. İşte, Abdulkerim Kuşeyri'nin Bakara Suresi 19-24. Ayetler Tefsiri...

◾ Kur'an-ı Kerim'in kendisi gökten yağan bir yağmura benzetilmişken onun içerdiği tehdit ve vaatlerse yağmura eşlik eden gök gürültüsü ve şimşeğe benzetilmiştir.

◾ Onların sığınmaları ise gök gürültüsünün sesini duyarak kaçmaya benzetilmiştir. Burada gaflet sahiplerine dönük işaret vardır. Onların kulaklarına öğütçülerin öğüdü girer veya kalplerinde mutluluk nurları parıldar ancak onlar içinde bulundukları gafletten çekip alınsalardı hiç kuşkusuz saadete ererlerdi.

◾ Fakat aldatıcı emelleriyle ilgilenmeye yönelmişler, yanlış gidişlerinde ısrarlı olmuşlar, boş mazeretlerle gerekçe üretmişler. Allah'ın adı üzerine "gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık" diye yemin ederler. Kendilerini helak ederler, yeminleriyle tehlikeye koşarlar.

MÜNAFIKLIK NEDİR?

🔶 Münafık kelimesi, sözlükte "tarla faresi yuvasına girmek; olduğundan başka türlü görünmek" anlamındaki nifâk masdarından türemiş bir sıfattır. Münafık kavramı nifak kelimesi ile bağlantılı açıklanmıştır. Cevheri ve İbn Side, "Nifak, bir taraftan İslam'a girip, bir başka taraftan çıkmaktır; bu anlamda nifak terimi, köstebek yuvası anlamındaki 'nâfikâü'l yerbû' tabirinden alınmıştır" demektedirler.

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

"Ey peygamber! Kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla "iman ettik" diyenlerden ve yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar hep yalana kulak verirler, sana gelmeyen başka bir kesimi dinler dururlar; kelimeleri konulduğu anlamlarından kaydırıp değiştirirler. "Eğer size şu verilirse hemen alın, eğer o verilmezse uzak durun" derler. Allah bir kimseyi fitneye düşürmek isterse elbette Allah'ın iradesine karşı senin elinden hiçbir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın, kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların dünyadaki hakkı büyük bir rezilliktir. Âhirette de onlar için büyük bir azap vardır."

Mâide Suresi - 41 . Ayet

"İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe inandık" derler.

Bakara Suresi - 8 . Ayet

"Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin" denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün."

Nisâ Suresi, 60-62.ayetler