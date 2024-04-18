Bir mekteb olarak Mescid-i Nebevi

🔹 Müslümanların tek bir çatı altında toplanması, dinin en ince ayrıntısına dek öğretilmesi ve tebliğ noktasında Mescid-i Nebevi çok işlavsel bir ibadethane oldu.

🔹 Bir kompleks olan Mescid-i Nebevi'de ibadethane, hücreler, sufle olmak üzere üç ana bölüm mevcuttu. Zamanla mescid büyüyerek günümüzdeki şeklini aldı.

MESCİD-İ NEBEVİ HAKKINDA 20 İLGİNÇ BİLGİ