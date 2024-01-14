Daha önce duymadığınız 10 bilgi

🔹 İstihbarat çalışmaları gizli ve titiz eylemlerdir. Lakin bir isim var ki hem babasının varlığı hem de yaptıklarıyla 20. yüzyıla damga vurmuş, istihbarat kitaplarına geçmişti.

🔹 ABD ve SSCB adına çifte ajan olarak çalışan ve Moskova'ya iltica eden Kim Philby'nin babası John Philby de Suudi Arabistan'un kurucu ismi Kral Abdülaziz b. Suud'un önemli bir danışmanıydı.

Eli Cohen'in casusluk hikayesi