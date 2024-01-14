Daha önce duymadığınız 10 bilgi
İnsanlık tarihi birbirinden farklı hikayeler, inanılmaz maceralar ve beklenmedik kişilikler ile doludur. Okumak bizlere bilinmedik alemlerin kapısını açtığı gibi hayatımıza yön verecek isimleri ve olayları da anlamamızı sağlar. Daha önce Hacerü'l Esved'in kaçırıldığını, çiçek aşısı ile ineklerin arasındaki bağı ve gerçek Robinson Crusoe'yu hiç duymuş muydunuz? Sizler için muhtemelen daha önce hiç duymadığınız detayları farklı kitaplardan araştırarak bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 14.01.2024
17:03
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:21
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İstihbarat çalışmaları gizli ve titiz eylemlerdir. Lakin bir isim var ki hem babasının varlığı hem de yaptıklarıyla 20. yüzyıla damga vurmuş, istihbarat kitaplarına geçmişti.
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ABD ve SSCB adına çifte ajan olarak çalışan ve Moskova'ya iltica eden Kim Philby'nin babası John Philby de Suudi Arabistan'un kurucu ismi Kral Abdülaziz b. Suud'un önemli bir danışmanıydı.
Eli Cohen'in casusluk hikayesi
🔹 İsmi "
güneş ve ay" manasına gelen, Kanuni Sultan Süleyman'ın biricik kızı Mihrimah Sultan İstanbul'u kasıp kavuran veba salgınında vefat etmişti.
🔹 Biricik babasının ayağı dibine
Süleymaniye Camii'ne defnedilen Mihrimah Sultan; Üsküdar ve Edirnekapı'da inşa ettirdiği iki caminin dışında hayırgahları ile tanınan bir isimdi.
Mihrimah Sultan'ın Devlet-i Aliyye'yi ihya eden hizmetleri
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Gavsi Baykara'nın yönlendirmeleriyle sanat hayatına başlayan son dönemin önemli simalarından Akagündüz Kutbay, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Radyosu'nda meşk ediyordu.
🔹 Büyük neyzen
öyle bir ustaydı ki günümüzde hala aşılabilmiş değil. Usta isim bir radyo programında kayıt alırken vefat etmişti. Böylece günümüze ciddi bir kayıt arşivi ulaşamadı.
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Robinson Crusoe aslında gerçekti. İskoç denizci Alexander Selkirk, Más a Tierra adasında 4 yıl 4 ay boyunca tek başına yaşamak zorunda kalmıştı.
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2 Şubat 1709'da İngiliz bandıralı iki geminin ikmal maksadıyla adaya yanaşması üzerine kurtarılmıştı. Bulunduğunda keçi postuna sarınmış olup tanınmaz haldeydi ve konuşma kabiliyetinin bir kısmını kaybetmişti.
Az bilinen gerçekleri ile Robinson Crusoe
🔹 İngiliz yayınının öncüsü
BBC televizyonunda ilk filmi gösterdiğinde takvimler 1935 yılını gösteriyordu. İngiliz yapımı "Man of the Moment" adlı komedi filminin yönetmenliğini Monty Banks üstlenmişti.