Mihrimah Sultan’ın Devlet-i Aliyye’yi ihya eden hizmetleri
Mihrimah Sultan, bir padişah kızı, ablası, halası ve sadrazam eşi olarak Osmanlı tarihinin en güçlü kişilerinin olduğu bir ortamda yaşadı. Peki, Mihrimah Sultan'ın İstanbul'un iki yakasına yaptırdığı eserlerin sayısını biliyor musunuz? Ya da İslam'ın mukaddes toprakları Mekke ve Medine'ye hangi yollarla hizmet ettiğini? Mihrimah Sultan'ın Devlet-i Aliyye'yi ihya eden hizmetlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 19.06.2019
16:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
09:04
Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın kızı, Rüstem Paşa'nın eşidir. Bir padişah ablası ve bir padişah halası olarak, çevresinde Osmanlı tarihinin en güçlü kişilerinin olduğu bir ortamda yetişmiştir.
İSTANBUL’A İKİ KÜLLİYE YAPTIRDI
İstanbul'daki ilk büyük
"Haseki Külliyesi"ni annesi Hürrem Sultan'ın yaptırmasına karşılık, Mihrimah Sultan, İstanbul'a iki külliye birden kazandıran bir padişah kızıdır.
İstanbul'un en önemli noktası onun hayır eserleri ile imar edilmiştir. Edirne'yi İstanbul'a bağlayan Sultan Yolu'nun Edirnekapısı girişindeki külliyesi cami, şadırvan, medrese, sıbyan mektebi, namazgâh, çifte hamam ve küçük bir arastayı kapsar.
İSTANBUL’UN İKİ YAKASINI İHYA ETTİ
Diğer önemli noktadaki hayır eseri ise Anadolu kervan yolunun başı olan Üsküdar İskele Meydanı'ndaki cami, çeşme ve mihman saraydan oluşan külliyesidir.
İstanbul'un iki yakasındaki külliyeler, kent dokusuna kattığı estetik ve zenginliğin yanı sıra Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ana yolların başlangıç noktalarındaki işlevselliğin önemini yansıtmaktadır.
VAKFIYENİN METNİNDE KANUNİ’NİN TUĞRASI BULUNUR
Mihrimah Sultan'ın vakfiyeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde 635 numaralı Vakfiye defterindedir. İlk vakfiyenin tasdiki devrin kadısı olan Mehmed bin Mehmed tarafından yapılmıştır. Vakfiyenin tarihi 1550'dir.
Sultan'ın sekizinci sırada yer alan vakfiyesindeki nüshada, asıl metinde, Sultan Süleyman bin Selim Han'ın tuğrası vardır. Vakfiyede Şeyhülislam Ebussuûd Efendi ile Rumeli Kadıaskeri Hâmid bin Mehmed'in ve Anadolu Kadıaskeri Mehmed bin Abdülvehhâb'ın mühürleri yer almaktadır.
VAKIFLARIN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR?
Mihrimah Sultan'ın vakıf gelir kaynakları içerisinde karyeler, dükkânlar, değirmenler, imalathaneler, hane ve odalar bulunmaktadır.
Filibe'de 10 köyün, Tatarpazarı, Usturumca ve Samakov'da birçok köy ile demir madenlerinin vergi gelirleri Mihrimah Sultan'ın gelir kaynaklarındandır.