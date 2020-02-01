Mihrimah Sultan’ın Devlet-i Aliyye’yi ihya eden hizmetleri

Mihrimah Sultan, bir padişah kızı, ablası, halası ve sadrazam eşi olarak Osmanlı tarihinin en güçlü kişilerinin olduğu bir ortamda yaşadı. Peki, Mihrimah Sultan'ın İstanbul'un iki yakasına yaptırdığı eserlerin sayısını biliyor musunuz? Ya da İslam'ın mukaddes toprakları Mekke ve Medine'ye hangi yollarla hizmet ettiğini? Mihrimah Sultan'ın Devlet-i Aliyye'yi ihya eden hizmetlerini sizler için derledik.