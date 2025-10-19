Bugün
Hafta sonu gezi rotası: Maşukiye

Yayınlanma Tarihi: 19.10.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:30

Sonbahar, belki de gezi planları oluşturmak için en güzel mevsimlerden biri. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında; Maşukiye rotası yapabilirsiniz. İstanbul'a da yakın olan bu bölgede görülmeye değer birbirinden yerler mevcut. Sisli Vadi, Kartepe, Ormanya, Kuzuyayla, Maşukiye Şelalesi. Doğal güzelliklerinin yanı sıra; Eski Kemer Köprüsü, Maşukiye Müzesi, Hünkar Köşkü, Thököly İmre Anıtı ve Hikmetiye Camii gibi tarihi yapılar da mevcut. İşte, hafta sonu gezi rotası: Maşukiye...

MAŞUKİYE

Sonbahar, mevsimler arasında duyguların harmanlandığı bir süreç. Doğanın inzivaya çekildiği bu mevsimsel dönemde gezilecek yerler arasında Maşukiye muhakkak bulunmalı.

İstanbul'a yakın olan bu yer; kış mevsimine uygun, doğayla iç içe, ve bol eğlence vadetmekte. Burada; Sisli Vadi, Kartepe, Sopeli, Ayrı Gezegen, Ormanya, Kuzuyayla, Maşukiye Şelalesi görülmesi gereken yerlerden.

◾ Maşukiye'de; Eski Kemer Köprüsü, Maşukiye Müzesi, Hünkar Köşkü bulunuyor. Köprü, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapı. Maşukiye'nin simgelerinden biri de Maşukiye Müzesi. Burada arkeolojik eserler, etnografik objeler mevcut.

Hünkar Köşkü Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden. Osmanlı padişahlarının Maşukiye'ye geldiklerinde konakladıkları bina, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor.

KARTEPE

Kocaeli'ne bağlı Kartepe, hafta sonu gezilecek yerlerin başında geliyor. Önce kısaca bir tarihine bakalım. Tarih boyunca Hititler, Frigler, Traklar, Yunanlar, Roma, Bizans, İskender İmparatorluğu, Emeviler, Anadolu Selçuklu Devleti, Latinler ve Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yapmıştır.

◾ Kartepe'nin diğer doğal güzellikleri de görülmeye değer. Aygır Deresi, Soğuksu Piknik Alanı, Başdeğirmen Mesire Yeri, Uzuntarla, Sarımeşe, Eşme, Alabalık Vadisi...

◾ Özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde oldukça popüler olan Kartepe'de yapılacak pek çok aktivite var. Burada; doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, binicilik, paintball, kuş gözlemciliği ve dağ bisikleti gibi pek çok aktivite olanağı bulunuyor. Kayak yapmasanız dahi karların ortasında güzel vakit geçirmek için burayı mutlaka tercih etmelisiniz.

Kartepe'nin doğal güzellikleri yanında tarihi güzellikleri de bulunuyor. Bunlar; Thököly İmre Anıtı, Hikmetiye Camii. Thököly İmre Anıtı, Macar Kralı Tökeli İmre ve eşi İliona Zrinyi için yapılmış.

Hikmetiye Camii ise Kartepe'nin Derbent mahallesinde yer almakta. Yapı, II. Abdülhamid'in emriyle eşinin vefatından sonra 1880 yılında inşa ettirilmiştir.

