Hafta sonu gezi rotası: Şile

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📍 ŞİLE KALESİ

🔹 Şile'nin silüetini oluşturan bir diğer yapı ise Şile Kalesi'dir. Bir gözetleme kalesi olan tarihi yapı hakkında iki görüş vardır. Bunlardan biri Cenevizliler tarafından yapılmış olduğu bir diğer ise Bizans İmparatorluğu'nca inşa ettirilmiş olmasıdır.

🔹 Daha çok kabul gören Bizanslılar tarafından inşa ettirilmiş olması. Bizans İmparatorluğu'ndan sonra Osmanlılar tarafından kullanılmıştır. 1305 yılında ise Cenovalıların eline geçen yapı, 1396 senesinde Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Kale tarih boyunca iki kez restorasyondan geçmiştir.