Hafta sonu gezi rotası: Şile
İstanbul, Marmara bölgesinin en gözde şehridir. Birbirinden farklı pek çok özelliğe sahip insan, İstanbul'da bir arada yaşar. Bazen bu güzide kent bile kalabalığıyla, kaosuyla ve çevre etmenlerinden ötürü insanlarda "uzaklaşma hissi" uyandırır. Tam bu noktada "kaçış noktası" arayışı başlar. Bunun için en güzel fırsat ise şehre yakın doğal yerlerdir. Bunlardan biri ise Şile. İşte, sizler için bir hafta sonu rotası olan Şile gezi rehberi hazırladık.
📍ŞİLE FENERİ
🔹 Şile deyince akıllara, buranın feneri gelir. Yapının inşasına Sultan Abdülmecid Han'ın emriyle 1856 senesinde başlanmış, 8 Ağustos 1859 tarihinde ise hizmete açılmıştır. Fenerin inşa amacı Kırım Savaşı'nda, Karadeniz'den İstanbul boğazına girecek gemilerin yollarını bulabilmeleri içindir.
🔹 Fener, boğazlar tarafından 1856'da inşa edilen Anadolu Feneri'nden sonra faaliyete girmiştir. 163 yıl boyunca denizcilere yol gösteren, tarihi Şile evlerinin hemen yanında bir tepede konumlanmıştır. Aynı zamanda burası "Şimşekli Deniz Fenerleri" grubuna girer.
📍ŞİLE KALESİ
🔹 Şile'nin silüetini oluşturan bir diğer yapı ise Şile Kalesi'dir. Bir gözetleme kalesi olan tarihi yapı hakkında iki görüş vardır. Bunlardan biri Cenevizliler tarafından yapılmış olduğu bir diğer ise Bizans İmparatorluğu'nca inşa ettirilmiş olmasıdır.
🔹 Daha çok kabul gören Bizanslılar tarafından inşa ettirilmiş olması. Bizans İmparatorluğu'ndan sonra Osmanlılar tarafından kullanılmıştır. 1305 yılında ise Cenovalıların eline geçen yapı, 1396 senesinde Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Kale tarih boyunca iki kez restorasyondan geçmiştir.
📍SAKLIGÖL
🔹 Şile, İstanbul'un doğal güzellikleriyle tanınan bir ilçesidir. Şile sınırları içinde bulunan Karamandere Köyü'ndeki Saklıgöl, hafta sonu gezisi için oldukça güzel bir alternatiftir. Saklıgöl doğal değil, yapay bir göldür.
🔹 Bir tarafta orman manzarası bir tarafta göl manzarası, Saklıgöl'e ziyarete gelenleri oldukça mutlu etmektedir. Doğanın huzuru, güzelliği, farklı lezzetler ve yöresel ürünler için fazlasıyla tercih edilesi bir yerdir.
📍ULUPELİT KÖYÜ
🔹 Şile'de doğal güzellikleriyle var olan bir yer var, Ulupelit Köyü. Şehrin kalabalığına karşı adeta bir kaçış noktasıdır. Yeşilliklerin arasına gizlenmiş Ulupelit Köyü'nde yemek yenilecek ve piknik yapılacak çok güzel mekanlar mevcut.
🔹 Bu köy tam 30 haneden oluşuyor. Toplamda nüfusunun 300 kişiyi bulması köydeki genç nüfusun İstanbul'a göç etmesinden kaynaklı. Ulupelit Köyü'nün kökeni Artvin olup, geçim kaynakları ormancılıktır.
📍GÖKSU DERESİ
🔹 Şile'ye bağlı olan Ağva'da en az Şile kadar güzelliklerle doludur. Bunlardan biri de Göksu Nehri'dir. Şehrin batısından başlayarak Karadeniz'e dökülen nehir, büyüleyici sazlıkları ve yemyeşil bitki örtüsü ile kaplıdır.
🔹 Göksu Deresi'nin her iki tarafı konaklama ve günübirlik tesislerle çevrilidir. İşte, bundan ötürü Göksu Nehri, Ağva aktiviteleri için de elverişli olduğundan her geçen yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır.