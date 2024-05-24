Bir Osmanlı kasabası: Göynük

🔸 Kurulan komite, üye olan şehir ve ilçeleri korumayı amaçlar. Bir yerin "cittaslow" ünvanı alması çok da kolay değildir. Şehir veya ilçelerin; tarihi, doğası, kültürü ve gelenekleriyle değişen dünyaya ayak uydurmak yerine tüm bunları korumuş olması gerekmektedir.

🔸 Ülkemizde yukarıdaki özellileri koruyabilen ve bu unvanı alan 21 ilçe bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi; Mudurnu ve Göynük Bolu'ya bağlıdır.

*Mudurnu, Bolu'nun en yeşil ilçelerinden biridir. Burada iki yüzü aşkın konut, 20 dini kültürel, 2 askeri, 2 doğal anıt, çeşme ve hamam olmak üzere toplam 231 mimari yapı bulunur.