Bir Osmanlı kasabası: Göynük
Batı Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Göynük, tam bir Osmanlı kasabası. "Sakin Şehir" listesinde yer alan tarihi belde, Fatih Sultan Mehmed'in akıl hocası Akşemseddin'e ev sahipliği yaptığından "
Diyar-ı Akşemseddin" olarak da anılmakta. Günümüzde Bolu'nun bir ilçesi olan bu mekanda Osmanlı döneminden kalma birbirinden güzel birçok eser bulunur, işte tarihi ve mimarisiyle Göynük...
Giriş Tarihi: 24.05.2024
08:47
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
08:49
🔸 Ülkemiz,
Osmanlı döneminden kalma birbirinden güzel şehir ve kasabalara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de Bolu merkeze 103 kilometrelik bir mesafede bulunan Göynük ilçesi.
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Fatih Sultan Mehmed'in hayatına önemli tesirler eden hocası Akşemseddin, bu beldeye gelince çok beğenir, yerleşmeye karar verir ve ömrünün son günlerini burada yaşar. O günden itibaren bu yer, olarak da anılmaktadır. "Diyar-ı Akşemseddin"
Fatih Sultan Mehmed kimdir?
, II. Mehmed tam İstanbul'un Fatihi 30 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na hükümranlık yapmış bir sultandır.
Adım adım tarih: II.Bayezid Külliyesi
🔸 Gidip gören herkesin hayran kaldığı
Göynük, 2014 yılında Uluslarası Cittasslow Birliği'ne üye olarak kabul edilir. Güzide belde, listesine girer. "sakin şehir"
🔸 Öncelikle
cittaslow, terimi İtalyanca "şehir" anlamına gelen "citta" ile İngilizce "yavaş" anlamına gelen "slow" kelimelerinin birleşmesi sonucu İtalya'da ortaya çıkmıştır. Bu kavram, başka ülkelere de yayılarak doğal yaşamı destekleyen bir hareket haline gelir.
🔸 Kurulan komite, üye olan
şehir ve ilçeleri korumayı amaçlar. Bir yerin "cittaslow" ünvanı alması çok da kolay değildir. Şehir veya ilçelerin; tarihi, doğası, kültürü ve gelenekleriyle değişen dünyaya ayak uydurmak yerine tüm bunları korumuş olması gerekmektedir.
🔸 Ülkemizde yukarıdaki özellileri koruyabilen ve bu unvanı alan
bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi; 21 ilçe Mudurnu ve Göynük Bolu'ya bağlıdır.
* , Bolu'nun en yeşil ilçelerinden biridir. Burada iki yüzü aşkın konut, 20 dini kültürel, 2 askeri, 2 doğal anıt, çeşme ve hamam olmak üzere toplam 231 mimari yapı bulunur. Mudurnu
Türkiye'nin sakin şehirleri
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GÖYNÜK ZAFER KULESİ
🔸 Hiç şüphesiz
Göynük'ün simgelerinden biri Zafer Kulesi'dir. İlçenin en yüksek yerine konumlanan bu kule, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra yani 1923 yılında, Cumhuriyet döneminin ilk kaymakamı Hurşit Bey inşa ettirir.
🔸 İlçenin en güzel manzarasına sahip olan kule altıgen planlanmış ve yapımında taş kullanılmıştır.
Kurutuluş Savaşı nedir?
Kurtuluş Savaşı, İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Mîsâk-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için 1919-1922 yılları arasında gerçekleştirilen askeri bir başarıdır.
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AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ
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Göynük ile özdeşen Akşemseddin, son nefesini bu beldede vermiştir. Türbe, 1464 yılında, döneminde inşa ettirilir. Türbenin içinde Fatih Sultan Mehmed Akşemseddin'in çocuklarına ait sandukalar da bulunur.
🔸 Tarihi yapı; diğer
Osmanlı türbelerinde olduğu gibi altıgen, çatısı kubbe, pencereleri dikdörtgen şeklinde planlanmıştır. Malzeme olarak ise kesme taş kullanılır.
Çiniyle bezeli cami: Gökmedrese