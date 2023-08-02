Çiniyle bezeli cami: Gökmedrese

AMASYA'DA SEMERKANT RÜZGARI

🔹 Selçuklu eseri olan Gökmedrese Camii, Orta Karadeniz'in en nadide şehri Amasya'nın simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mavi çinileri ile bezeli yapı, şehzadeler şehrine adeta Özbekistan'daki Registan Meydanı esintisi katmaktadır.

🔹 Adından da anlaşılacağı üzere tarihi yapı aynı zamanda bir medresedir. Yakın zamanda restorasyondan geçen eserin daha pek çok zarif detayları mevcuttur.

Özbekistan -Semerkant

Registan, Orta Asya Türk mimarlığının nadir örneklerinden biridir. XV. asırda Emir Timur'un torunu Uluğ Bey tarafından kurulan, üzeri karolarla bezenmiş kapılara sahip üç ayrı medresenin bir arada bulunduğu, Semerkant'ın merkezindeki bir meydandır.