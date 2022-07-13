Amasya’nın incileri: Tarihi camiler

💠 Bakırcılar Çarşısı'nın arkasında yer alan Ulu Cami veya Mahkeme Cami olarak da anılan ve yapımı 13. yüzyıla uzanan eserdir. Selçuklu Sultanı Gıyâseddin II. Keyhusrev'in vezirlerinden Necmeddin Ferruh ile Haznedar Yusuf kardeşler tarafından yaptırılmıştır.

💠 Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bu caminin adının Mahkeme Cami olduğunu, minaresinin ise ahşaptan yapıldığını aktarır.

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