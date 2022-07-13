Amasya’nın incileri: Tarihi camiler
Şehzadeler şehri olarak ün salan Amasya, geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin uğrak noktasıdır. Muhtelif milletler ve devletler bu topraklar üzerinde kurulmuş ve Amasya merkezli olarak büyük mücadeleler vermişlerdir. Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti'ne kadar birden çok Türk topluluğuna da ev sahipliği yapan şehir, kendi sesini bulabilen müstesna mekanlardan biridir. Amasya'nın görünen manevi mirasının somut ve en güzel örnekleri milletimizin incisi olan ulu mabedlerdir. Yeşilırmak'ın süslediği Amasya'nın, incileri olan tarihi camileri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 13.07.2022
17:05
Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
17:09
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Bakırcılar Çarşısı'nın arkasında yer alan Ulu Cami veya Mahkeme Cami olarak da anılan ve yapımı 13. yüzyıla uzanan eserdir. Selçuklu Sultanı Gıyâseddin II. Keyhusrev'in vezirlerinden Necmeddin Ferruh ile Haznedar Yusuf kardeşler tarafından yaptırılmıştır.
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Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bu caminin adının Mahkeme Cami olduğunu, minaresinin ise ahşaptan yapıldığını aktarır.
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1590 yılındaki deprem ile 1602 yılında çıkan yangınlar sonrası büyük hasar gören cami, baştan inşa edilmiş minaresi ise camiye uygun olarak taştan dönen yivler şeklinde yapılmıştır.
💠 Adını minaresinden alan bu caminin bitişiğinde
Selçuklu Kümbeti de bulunur. Kümbette bina emini Ferruh Bey ile Yusuf Bey'in mezarı bulunmaktadır.
💠 Hizmete alındığında caminin
üst katı kütüphane olarak kullanılmış, a lt katında ise günümüzde Amasya Müzesi'nde bulunan mumyalar muhafaza edilmiştir.
Yiv: Bir yerin veya sütunun üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı.
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13. Yüzyılda Amasya Valisi Seyfettin Turumtay tarafından yaptırılan bu eser; cami, medrese ve türbeden oluşur. Caminin bânîsi olan Seyfettin Turumtay'ın türbesi caminin bitişiğinde bulunur.
💠Türbenin
kubbe kısmı sekizgen biçimde olup mavi çinilerler bezendiği için adını buradan almıştır.
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Eyvanlı bir girişe sahip olan bu cami, ana kapının yanında bulunan pencereler Selçuklu taş işçiliğine dair en güzel örneklerdendir. Amasya Müzesi'nde ağaç işçiliğinin en nadide örneği olan, Gökmedrese Cami kapısı bulunur.
Eyvan: Bir binânın iç veya dışındaki yalnız ön tarafı açık, genellikle kemerli kısmına verilen isim.
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Yavuz Selim Meydanı, Hükümet Köprüsü'nün karşısında bulunan bu cami, 14. yüzyılda Taceddin Mahmud Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yüksek bir yerde konumlanan cami, şehrin her noktasından görünür.
💠 Deprem ve yangınlarda büyük zararlar gören cami, birden çok kez onarılmıştır. Günümüzde camiye adını veren aynı zamanda son onarımını yapan kişi,
Gümüşlüzade İbrahim Bey'dir.
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