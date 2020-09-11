Müzikle tedavi eden ilk hastane: Amasya Darüşşifası

📌 Tıp eğitimi konusuna her devirde büyük bir teşvik vardı. Selçuklu devri, İslam tarihinde tıp eğitiminin en revaçta olduğu dönemlerin başında gelir.

📌 Darüşşifa olarak adlandırılan hastaneler "halka sağlık hizmeti sunulduğu yerler"di. Lakin burada tıp eğitimi verilmesi, bitkisel ilaçlar için bitki yetiştirilmesi, hastaların ve hekimlerin beslenmesi gibi birçok faaliyet de yapılmaktaydı.

📌 Hem hastane hem de eğitim merkezi olan darüşşifalarda öğrenciler önemli hekimlerin tıp metinlerini incelerdi. Diğer medeniyetlerde fazla görülmese de İslam topraklarındaki darüşşifalarda eğitim gören öğrencilere eserlerin el yazmaları çoğaltılarak tahsis edilirdi.

Darüşşifa nedir, darüşşifanın tarihi