Dünyanın en eski çarşılı köprüsü

6 ASIRLIK ULU BİR ÇINAR: OSMANLI

◾ Osmanlı, dünya tarihinin şahit olduğu en güçlü imparatorluklarından biriydi. Çok kısa bir sürede hem devlet olarak hem de askeri gücüyle varlığını ispatlamıştı.

◾ 6 asır boyunca, etrafı hasımlarla dolu bir devleti ayakta tutmak oldukça sistemli olmayı zorunlu kılmaktaydı. Her birimi titizlikle oluşturulan Devlet-i Aliyye, mimari alanda da oldukça gelişmişti. Bu da hiç şüphesiz diğer ülkelerin, imparatorluğa gıpta ile bakmasına sebep olacaktı.