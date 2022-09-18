Dünyanın en uzun köprüsü: Uzunköprü

Osmanlı Devleti, Anadolu ile Rumeli'yi bağlamak için sadece Bizans'a karşı mücadele vermiyordu. Ergene'nin doğal engelleri, kıyısına kadar gelinen başarılarda ayak bağı oluyordu. ll. Murad hem halkın kolay ulaşım sağlaması hem de Rumeli fetihlerini hızlandırmak için tarihin en uzun kargir köprüsünü inşa ettirdi.