Dünyanın en uzun köprüsü: Uzunköprü
Osmanlı Devleti, Anadolu ile Rumeli'yi bağlamak için sadece Bizans'a karşı mücadele vermiyordu. Ergene'nin doğal engelleri, kıyısına kadar gelinen başarılarda ayak bağı oluyordu. ll. Murad hem halkın kolay ulaşım sağlaması hem de Rumeli fetihlerini hızlandırmak için tarihin en uzun kargir köprüsünü inşa ettirdi.
Giriş Tarihi: 08.01.2023
15:29
🔴 Edirne sınırları içerisinde yer alan
Ergene, tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapar.
🔴 Osmanlı'nın bölgeyi fethetmesiyle İslam ile tanışan
Arginos şehrinin ismi tarihin tozlu raflarına kaldırılır ve Ergene adını alır. Meşhur nehrine de ismini veren Ergene, tarih boyunca pek çok selin mağduru olur.
Osmanlı başkenti Edirne'nin tarihi camileri
🔴 Yoğun yağışların coşturduğu Ergene Nehri üzerindeki köprüler,
sert akıntı sebebiyle defalarca yıkılır. Ulaşımın büyük ölçüde aksadığı Ergene'de halk, dönemin padişahı ll. Murad'a durumu arz eder.
🔴 Sultan'ın, dönemin
başmimarı Muslihiddin'e verdiği emir ile Ergene Nehri üzerinde daha öncekiler gibi kolay yıkılmayacak bir köprü projesi hazırlanır.
Mimar Sinan'ın baş mimar oluşu ve Hassa Mimarlar Ocağı
🔴 Eskiköy, Kuleliburgaz, Taşçıarnavut, Kestanbolu ve Süleymaniye köylerindeki ocaklardan getirilen taşlarla köprünün inşasına başlanır.
🔴 174 adet gözün bulunduğu köprünün yapımı
on sekiz yıl süren çalışmayla ancak bitirilir. Malzemelerin taşınması, yeterli materyallerin toparlanması ve oldukça uzun bir gövdeye sahip olması ister istemez köprünün inşa sürecini uzatır.
Mimari eserlerin dayanıklılığını ve aydınlığını sağlayan tonozlar
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Varna fethinden Edirne'ye dönen II. Murad, bu devasa köprünün açılışını vezirler, komutanlar, gaziler ve Şehzade Mehmet eşliğinde gerçekleştirir.
🔴 Zafer ve fener alaylarının düzenlendiği,
mevlidlerin okunduğu bu açılışla tarih boyunca bölgede yaşanan çile son bulur. Uzunköprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Ergene'de kendisine yer bulur.
II. Murad kimdir? II. Murad tahtı niçin bıraktı?
🔴 Köprünün bulunduğu yer
bataklık ve ormanlık iken II. Murad bölgeye ayrıca cami ve imaret yaptırarak Ergene kasabasını kurar.
🔴 Öncelikle bölgeyi temizleten
ll. Murad, pek çok cana mal olan yollarda keder dikenlerini kaldırmak için para sarf etmekten çekinmez.
İkinci Murad'ın Peygamberimize hürmetini gösteren vasiyeti