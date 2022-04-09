Mimar Sinan'ın baş mimar oluşu ve Hassa Mimarlar Ocağı

🔸 Osmanlı'da her alanda olan teşkilatlanma ve kurum yapısı mimaride de geçerliydi. Mimariye ve eğitimine yoğun ilgi gösterilirdi.

🔸 Osmanlı İmparatorluğunda her türlü yapım ve onarım işlerini yürüten teşkilat ise kim tarafından ve ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmeyen Hassa Mimarları Ocağı idi.

🔸 Hassa Mimarlar Ocağı'nın Herat, Tebriz, Şam, Bağdad ve Kahire, Çerkezistan, Gürcistan, Sırbistan Bosna, Macaristan, Avusturya ve İtalyalı sanatkarlar ile iş birliği vardı.

🔸 Tüm bu ustalar ve mimarlar en iyi yapılarını Osmanlı'nın kültür ve sanat merkezi olan İstanbul'da ortaya koydular.

Osmanlı askeri teşkilatı ile ilgili kavramlar