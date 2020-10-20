Mimari eserlerin dayanıklılığını ve aydınlığını sağlayan tonozlar

Müslümanlar daha ince olan rafine tonozlar inşa ediyordu ki, bu suretle içeriye daha fazla ışık girebiliyordu. 11. yüzyıla kadar Avrupa'da kullanılan kalın Roma tonozları için sağlam ve kısa duvarlara ihtiyaç duyuluyordu.

Kurtuba'daki Müslüman tonozlarını gören Avrupalılar bunlarda uygulanan tasarım ve teknikleri taklit edeceklerdi. Böylece bu tonozlar Avrupa'da 10. ve 12. yüzyıl arası Romanesk döneminin tipik özelliği haline geldiler ve ilk olarak İngiltere'deki Durham gibi büyük katedrallerde belirdiler.