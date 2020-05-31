İslam uygarlığında mimari eserlerin ağırlığını taşıyan kemerler

🔸 Geometri ve statik bilgisi sayesinde Müslümanlar çok çeşitli türde kemerler tahayyül edebildiler. Müslümanların yaptığı yapısal müdahale, kemerin bir iki noktaya, üste ve yanlara uyguladığı itkiyi azaltmak şeklinde izah edilebilir.

🔸 Böylece bu noktaların takviyesi kolaylaşmış, diğer alanları destekleme ihtiyacı ortadan kalkmış ve daha hafif duvar ve tonozların inşa edilmesi mümkün hale geldiğinden inşaat malzemesinden tasarruf edilmişti.

🔍 İslam uygarlığı ile mükemmel forma ulaşan kubbe mimarisi