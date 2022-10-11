Osmanlı başkenti Edirne’nin tarihi camileri

Edirne camileri

🔷 Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı olan II. Murad tarafından 1361 yılında fethedilen şehir, İstanbul'un fethi olan 1453 yılına kadar devlete başkentlik yaptı. Başkentlik süreci şehre pek çok eser kazandırdı.

🔷 Cihan Devleti'nin 92 yıl başkentliğini yapan Edirne'de 32 adet tarihi cami bulunur. İstanbul'un başkent olmasıyla kuruluş devrinde yapılan bu camiler arka planda kaldı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii ise halen kentin tartışmasız en büyük gözdesi...