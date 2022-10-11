Osmanlı başkenti Edirne’nin tarihi camileri
Osmanlı'nın ikinci başkenti olan Edirne, içinde barındırdığı pek çok tarihi eserle büyük ve asil bir geçmişe sahip. Devlet-i Aliyye'nin kurucu padişahları çok sevdikleri bu şehre birbirinden mümtaz eserler kazandırdılar. Osmanlı'nın günümüzde dahi yakalanamayan mimari anlayışı ile yerli ve yabancı herkesi kendine hayran bırakan bu eserlere gelin birlikte bakalım. İşte Edirne'nin tarihi camileri...
Giriş Tarihi: 11.10.2022
09:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
10:12
Edirne camileri
🔷 Osmanlı Devleti'nin üçüncü padişahı olan
II. Murad tarafından 1361 yılında fethedilen şehir, İstanbul'un fethi olan 1453 yılına kadar devlete başkentlik yaptı. Başkentlik süreci şehre pek çok eser kazandırdı.
🔷 Cihan Devleti'nin 92 yıl başkentliğini yapan Edirne'de
32 adet tarihi cami bulunur. İstanbul'un başkent olmasıyla kuruluş devrinde yapılan bu camiler arka planda kaldı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii ise halen kentin tartışmasız en büyük gözdesi...
Edirne'nin tarihine ışık tutan fotoğraflar
Eski (Ulu) Camii
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İçerisinde büyük hat yazıları yer alan cami, Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1403 yılında yapımına başlansa da devletin Fetret Devri'ne girmesi nedeniyle cami inşası 1414 yılında Çelebi Mehmet tarafından tamamlanır.
🔷 Şehrin ilk ulu camisi olma özelliğini taşıyan
Eski Camii, içerisinde barındırdığı Rükn-i Yemani adı verilen Kâbe'den getirilen taş nedeniyle günümüzde özel olarak ziyaret edilir.
🔹 Camide II. Murad tarafından Edirne'ye davet edilen
Hacı Bayram-ı Veli'ye ait vaaz kürsüsü yer alır. Büyük isme hürmeten o gün bugündür kürsü kullanılmaz.
100'ün üzerinde belgeyle Hacı Bayram-ı Veli
Selimiye Camii
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Osmanlı döneminin en büyük ve en gözde eserlerinden biri olarak günümüze ulaşan Selimiye Camii, II. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılır. Yapımı 6 yıl süren cami, 1575'te ibadete açılır.
🔷 Mimar Sinan'ın
"ustalık eserim" olarak ifade ettiği bu büyük yapının her bir parçası özel anlam taşır. Tek kubbesi Allah'ın (CC) birliğini, pencerelerin 5 kademeli oluşu İslam'ın beş şartını, 4 vaaz kürsüsünün 4 mezhebi, külliyedeki 32 kapının 32 farzı, arka minaredeki 6 yolun imanın 6 şartını temsil ettiği söylenir.
Osmanlı'nın mimari şaheseri: Selimiye Camii'nin bilinmeyenleri
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Edirne'nin her yerinden görünen caminin burada yapılmasının nedeni, II. Selim'in şehri çok sevmesi ve o dönemde büyük camilere sahip olan İstanbul'un yeni bir ibadet mekânına ihtiyacının olmaması olarak gösterilir.
🔷 İznik çinileri ile süslenen caminin kubbesinin
desteksiz ayakta durması ve depremlere karşı dayanaklı oluşu bugünkü mimar ve mühendislere dahi ilham olur.
Türk - İslam mimarisinin zirvesi: Selimiye Camii
Üç Şerefeli Camii
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II. Murad döneminde inşa edilen cami, padişahın özel isteği ile yapılır. Sultan, dönemin en ünlü mimarı Müslihiddin Ağa'dan bayram namazını resmeden bir cami yapmasını ister. Caminin bu sebeple iki rekat bayram namazını temsilen iki sütun üzerinde yükselen ve dokuz tekbiri temsilen de 9 kubbeden oluştuğu rivayet edilir.
🔷 Caminin yapımı 1437'de başlar ve 10 yıl sürer. Adını aldığı şekliyle dört minaresinde de üç şerefe bulunur.
Osmanlı'da padişahların yaptığı camiler sadece ibadet mekânı değil içinde barındırdığı mektep, aşevi, çeşme, kütüphane gibi mekanlarıyla bir külliyedir. Üç Şerefeli Camii de külliye biçiminde yapılan camiler arasındadır.
Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor