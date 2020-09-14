Osmanlı'nın mimari şaheseri: Selimiye Camii’nin bilinmeyenleri

📌Mimar Sinan, Selimiye'nin kubbesini, Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük inşa etti. Sekiz adet fil ayağı tarafından taşınan muazzam kubbe, 31.26 metre çapında 42.30 metre yüksekliğindeydi. Ağrılığı ise iki bin tonu bulur.

📌Caminin içine girince görkemi daha da hissedilen bu kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük fil payeye oturtuldu. "Kubbeyi zirveye taşıyan mimar" olarak da adlandırılan Mimar Sinan, kubbenin gelişebildiği en uç noktaya kadar ustalığını sergiledi.