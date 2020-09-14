Osmanlı'nın mimari şaheseri: Selimiye Camii’nin bilinmeyenleri
Edirne'de göğe doğru yükselen zarif minaresi, ihtişamlı kubbesiyle bir mimari şaheseriydi Selimiye Camii. Eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda asırlara meydan okuyan cami, Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biriydi. Mimar Sinan'ın "ustalık eseri", onun üstün dehasının ürünüydü. Osmanlı mimarisini doruk noktasına ulaştıran Selimiye'nin günümüzde estetik değeri hala aşılamadı. Sizler için Selimiye Cami'nin bilinmeyenlerini derledik.
Giriş Tarihi: 14.09.2020
17:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
13:07
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OSMANLI MİMARİSİNİN DORUK NOKTASI
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Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olan Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biridir. Sultan II. Selim'in emriyle 1575 yılında Edirne'de inşa edilmiştir. Mimar Sinan, caminin yapımına başladığında 79 yaşındaydı.
📌 Mimar Sinan tarafından serhat boyunda temeli atılan caminin inşası 6 yıl sürdü. Selimiye Cami, Osmanlı mimarisinin en doruk noktasına ulaştığını gösterir.
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15 maddede Mimar Sinan
ŞEHRİN HER YERİNDEN İHTİŞAMI GÖRÜLEBİLİR
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Eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda asırlara meydan okuyan Selimiye Camii, oldukça düz bir topografyada yer almasından dolayı Edirne'nin her yerinden görünebilir.
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Prof. Dr. Semavi Eyice Edirne'deki Selimiye adlı makalesinde, caminin yerinin dış estetiğe göre seçildiğini belirtir. Selimiye'nin muhteşem silueti, İstanbul'dan Rumeli'ye uzanan büyük menzil yolunda çok uzaklardan görülüyordu. Bu özelliği Evliya Çelebi şöyle dile getirir: "Garabet bunda ki Edirne'ye girmek için dört tarafından dört adet büyük cadde vardır. Herhangisinden Edirne'ye girersen bu Selimiye Cami'nin dört minaresini iki ve şerefesini de altı görürsün, yakınına gelsen bile..."
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📌Selimiye'nin kubbesi,
Mimar Sinan'ın üstün dehasının ürünüdür. Herhangi bir yarım kubbeden destek almadan tek olarak inşa edilen kubbe, onu diğer camilerin mimarisinden ayırır.
📌 Kubbe, caminin estetiğinin bir parçası olurken, bu heybetli örtünün ağırlığı ve baskısı
mükemmel bir şekilde oturtuldu. İşte bu usta mimarın dehasının gösterir.
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KUBBEYİ ZİRVEYE TAŞIYAN MİMAR
📌Mimar Sinan, Selimiye'nin kubbesini, Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük inşa etti. Sekiz adet fil ayağı tarafından taşınan muazzam kubbe,
31.26 metre çapında 42.30 metre yüksekliğindeydi. Ağrılığı ise iki bin tonu bulur.
📌Caminin içine girince görkemi daha da hissedilen bu kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük fil payeye oturtuldu. "
Kubbeyi zirveye taşıyan mimar" olarak da adlandırılan Mimar Sinan, kubbenin gelişebildiği en uç noktaya kadar ustalığını sergiledi.
📌 Semavi Eyice, Mimar Sinan'ın Selimiye'deki bu görkemli
örtüyü yapmasının nedenini gayrimüslimlerin Ayasofya'nınki gibi bir kubbeyi Müslümanların yapamadığını söylemesine dayandırır:
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Mimar Sinan, şair Sâi Çelebiye yazdırdığı hayatını anlatırken, "Sultan Selim'in dünyada misali olmayan bir cami yapılmasını emrettiğini... Ayasofya kubbesi gibi kubbenin İslâm'da yok dediklerini ve bu sözün… bu hakirin kalbinde bir azim ukte olup kaldığını..." bildirir. Fakat Sinan, "...Sultan Selim Han'ın verdiği kudretle bu kubbeyi Ayasofya'dan 6 zira kaddin ve 4 zîra derinliğin ziyade olan Edirne'nin eski sarayının yerini seçmişti."
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