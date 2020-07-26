Ayasofya’nın 1696 yıllık hikayesi
Ayasofya önceki gün 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. 324'te yapımına başlanan Ayasofya Bizans döneminde çıkan isyanlarda büyük hasarlar gördü. 1453'te Fatih'in İstanbul'u fethetmesinin ardından 481 yıl namaz kılındıktan sonra 1934'te müzeye çevrilerek ibadete kapatıldı.
Giriş Tarihi: 26.07.2020
11:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
11:27
Dünyanın en eski yapılarından Ayasofya tarih boyunca birçok değişiklikler geçirdi. Fetihle birlikte 481 yıl namaz kılındıktan sonra 1934'te müzeye çevrilen Ayasofya'da 86 yıllık özlemin ardından hasret sona erdi ve 24 Temmuz 2020'de tekrar namaz kılınmaya başlandı.
324 - I. Konstantin'in emriyle Ayasofya'nın ilk binasının inşaatına başlanıldı.
15 Şubat 360 - Megale Ekklesia (Büyük Kilise) olarak adlandırılan Ayasofya'nın ilk binası açıldı. 404 - Çıkan ayaklanmada Ayasofya yandı.
415 - II. Thedosius Ayasofya'yı tekrar inşa ettirdi.
13-14 Ocak 532 Nika ayaklanmasında Ayasofya yandı. 532 - İmparator Jüstinyen Ayasofya'yı eskisinden daha haşmetli yaptırmak için mimarlar Aydınlı Anthemios ile Miletli İsidoros'u görevlendirdi.
558 - Bir yıl önce meydana gelen depremde zarar gören Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi.
24 Aralık 562 - Mimar Miletli İsidoros'un yeğeni İsidoros kubbeyi yükselterek tamir etti ve kilise tekrar ibadete açıldı. 870 - Bir yıl önceki depremde zarar gören kubbe İmparator Basileios tarafından tamir ettirildi.
26 Ekim 986 - Depremde Ayasofya'nın kubbesinde çökmeler oldu.
989 - Depremde Ayasofya'nın ana kubbesi ve yan kubbelerinde çökmeler meydana geldi. 13 Mayıs 994 - Ayasofya'nın depremde gördüğü hasar tamir edilerek, kilise tekrar ibadete açıldı.