İki cihanda saadete kavuşmak için: Hasta ziyareti
Resulullah'ın (SAV) en çok üzerinde durduğu sünnetlerden birisi de hasta ziyaretidir. Allah Resulü (SAV) hasta olan sahabileri ziyaret eder ve bu davranış tüm müminler için örnek teşkil eder. İnsan tabiatı gereği zor günlerde yakınında tanıdık, sevdiklerini görmek ve onlarla konuşmak ister. Bir hastayı ziyaret edip onu teselli etmek, halini hatırını sormak Allah (CC) rızasını kazanabilmek için çok kıymetli bir vesiledir.
🔸 Hastalık, insanın kendini Allah'a (CC) yakın hissettiği, acizliğini hatırladığı durumlardan biridir. Kişi hasta olduğu zaman sağlıklı olmanın ne büyük bir lütuf ve ihsan olduğunu anlar. İnsan, hasta olunca ölümü, ahireti, dünyanın geçiciliğini fark eder ve sağlığının kıymetini bilir.
🔸 Hasta olan insan kendisini zayıf ve çaresiz hisseder. Böyle zamanlarda insanlar, hastayı ziyaret etmeli, duasını almalıdır. Hadislerde, hasta kişinin duasının kabul olunma ihtimalinin yüksek olduğu bildirilmiştir.
🔸 Yüce dinimiz İslam, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmemizi öğütlemiştir. Bununla ilgili bir hadis dahi bulunmaktadır.
Peygamberimizin (SAV) beş şey gelmeden önce kıymetinin bilinmesi hakkında Hadis-i şerifi şöyledir:
- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin
- Hastalık gelmeden önce sağlığın
- Meşguliyetten önce boş vaktin
- Fakirlikten önce zenginliğin
- Ölmeden önce hayatın kıymetini bilin.
(Buharî Rikak 3; Tirmizî Zühd 25)
🔸 Hasta ziyareti, İslam'ın önemle üzerinde durduğu sevgi, saygı ve dayanışmanın artmasını sağlamanın yanında sevaba da kavuşturur.
🔸 Sosyal birlikteliği önemseyen İslam dini içinde hasta ziyaretlerinin ayrı bir cephesi bulunur. Hastalık küslük ve kırgınlıkları ortadan kaldıran iyileştirici bir role de sahiptir.
🔸 Ebu Hureyre'den (RA) rivayet edilen bir hadise göre, bir Müslüman'ın dikkat etmesi gereken hususlar arasında "hasta ziyareti" de bulunmaktadır.
"Peygamber efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: Müslüman'ın, Müslüman üzerinde beş hakkı vardır.
◾ Selam almak
◾ Hasta ziyaret etmek
◾ Cenazenin arkasından yürümek
◾ Davete icabet etmek
◾ Aksırana "yerhamükellah" demek"
(Buhârî, Cenâîz 2; Müslim, Selâm 4. Ayrıca bk. İbni Mâce, Cenâiz 1)
📌 Ebu Hureyre kimdir?
Sahipsiz kedi yavrularını besleyip büyüttüğü için "Kedicik babası" anlamına gelen Ebu Hureyre lakabıyla anılmıştır. 628 yılında Hz. Muhammed'in (SAV) Hayber'de bulunduğu sırada yanına gelerek Müslüman olmuştur.
HASTA ZİYARETİNİN EDEPLERİ
🔸 Hasta ziyaretine gidildiğinde kapıya varınca içeri girmek için müsaade istemeli ve izin alınmalıdır. İzin verilirse Euzü besmele ile selam vererek yanına girilmeli, mümkünse hastanın sağ tarafına oturmalı, hatırını sormalı ve dua etmelidir.
🔸 Hasta ziyaretinde güler yüzlü olunmalı, onun sevdiği şeylerden bahsedilmelidir. Sevineceği haberler verilmelidir. "İnşallah, kısa zamanda iyileşip eski sağlığına kavuşacaksın" gibi iyi temennilerde bulunulmalı moralini düzeltecek, yaşama ümidi verecek sözler söylenmelidir.
🔸 İhtiyacı olan bir şey olup olmadığı sorulmalı ihtiyaç olunabilecek hususlarda yardımcı olmalıdır. Kelime-i şehadet getirerek hastaya duyurmalıdır. Yanında fazla oturmamalı, eğer hasta ısrar ederse biraz daha oturulabilir. Hasta ziyareti hastayı rahatsız edecek sıklıkta yapılmamalıdır. Ayrılırken hayırlı acil şifaya kavuşması için dua etmelidir.