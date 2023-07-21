İki cihanda saadete kavuşmak için: Hasta ziyareti

🔸 Hastalık, insanın kendini Allah'a (CC) yakın hissettiği, acizliğini hatırladığı durumlardan biridir. Kişi hasta olduğu zaman sağlıklı olmanın ne büyük bir lütuf ve ihsan olduğunu anlar. İnsan, hasta olunca ölümü, ahireti, dünyanın geçiciliğini fark eder ve sağlığının kıymetini bilir.

🔸 Hasta olan insan kendisini zayıf ve çaresiz hisseder. Böyle zamanlarda insanlar, hastayı ziyaret etmeli, duasını almalıdır. Hadislerde, hasta kişinin duasının kabul olunma ihtimalinin yüksek olduğu bildirilmiştir.