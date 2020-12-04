Şifa ile ilgili ayet ve hadisler

Şifa, dini, ahlaki ve bedeni hastalıkların tedavisi ve ilacı anlamında kullanılan bir Kur'an terimidir. "Hastalıktan kurtulma, iyileşme; ilâç" manasında kullanıldığı gibi mecazen "cehalet hastalığını giderme" anlamına da gelir. Fussılet Sûresi'nin 44. âyetinde Kur'an'ın inananlar için mutlak mânada şifa oluşundan bahsedilir. Bunun yanında Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadislerinde de müminler için nelerin şifa olduğu yer alır. Hz. Peygamber, Allah'ın ihtiyarlık ve ölüm dışında her hastalık için bir şifa yarattığını bildirmiş ve insanları tedavi olmaya teşvik etmiştir. İşte ayet ve hadislerin ışığında şifa…