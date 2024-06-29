Bitmek tükenmez hazine: Kanaat

◾ Sahip olma, her zaman daha iyisini isteme, eldeki ile yetinmeme duygusu nefis taşıyan her insan için küçük yaşlardan itibaren bir imtihan vesilesidir.

◾ Bu imtihanı kazanmanın yolu ise nebevi bir ahlak olan kanaat kavramına sıkı sıkıya sarılmaktan geçer. Kanaat mefhumu insanın var olan imkanına rıza göstermesi ve yetinmesi anlamına gelir.

İYİLERLE BİRLİKTE OLMAK BİZE NASIL BİR KATKI SAĞLAR?