Bitmek tükenmez hazine: Kanaat
Müslümanlık bir denge dinidir. Dünya ve ahiret işleri arasındaki denge bizim huzura, rahmete açılan penceremizin vazgeçilmez noktasıdır. Bunun yollarından birisi de kişinin var olanla yetinmesi, Rabbine isyan etmemesi ve nefsinin arzularından vazgeçmesini ifade eden kanaat kavramıdır. Muttakilerden olabilmenin gereklerinden olan kanaat, Müslüman hayatının vazgeçilmez parçalarından birisidir.
Giriş Tarihi: 29.06.2024
16:50
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
17:07
◾
Sahip olma, her zaman daha iyisini isteme, eldeki ile yetinmeme duygusu nefis taşıyan her insan için küçük yaşlardan itibaren bir imtihan vesilesidir.
◾ Bu
imtihanı kazanmanın yolu ise nebevi bir ahlak olan kanaat kavramına sıkı sıkıya sarılmaktan geçer. Kanaat mefhumu insanın var olan imkanına rıza göstermesi ve yetinmesi anlamına gelir.
İYİLERLE BİRLİKTE OLMAK BİZE NASIL BİR KATKI SAĞLAR?
◾
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Biriniz, mali imkânlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanlara bakacak olursa; bir de kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın!"
(Buhari, Rikâk 30 - Müslim, Zühd 8)
◾
Aç gözlü olmamak, hırs ve mal sevgisinden uzak durmak olarak da tanımlanabilen kanaat, kişinin ahiret hayatına giden yolda en büyük yardımcılarından birisidir.
◾ İnsanın
ni sağlayabilecek kontrol mekanizmalarından birisi gözünün yükseklerden kalbine indirmesi kanaatkar olmak, az ile yetinerek çok olanı gönlünden çıkarmaktır.
İSLAM'DA EMANET MEFHUMU
◾
Kanaatten uzak bir hayat sürmek kişinin hem dünya hayatını he de ahiret hayatını tehlikeye sürer. İnsanın her istediğine dur deme eylemi olan kanaat kulu huzura kavuşturur.
◾ Ayrıca kişi
kanaatkar olmadığı müddetçe dünya ve nimetlerinin durmaksızın koşar. Bu da ibadetlerin yerine getirilmemesi ve ahiret hayatının tehlikeye girmesine sebep olabilir.
◾
Kanaat hazinesinden uzak kalmak bir zaman sonra insana elindekini sorgulama imkanı vermez. Öyle ki kanaatsizlik helal-haram sorgusunu insana unutturur.
◾ Anlık
hazların ve zevklerin bizi yönlendirmemesi için kanaatkar olmak, olanla yetinmek asırlardır toplumsal düzeni korumak açısından çok önemlidir.
İBADETLERİN TEMEL ESASLARI