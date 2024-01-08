İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?
İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?
İnsan hayatı biriciktir. Hikayesiyle var olur ve yaşar. Bu biricik hayatımızı kimlerle şekillendirmek isteriz? Kimleri şahit tutmak, kimlerle zengin kılmak isteriz? İnsan evvela; iyiliği yaşamalı ve kötülüklerden sakınmalıdır. Peki, iyilerle birlikte olmak nasıl mümkün olur? Kötülükten korunmak için neler yapılmalıdır? İnsanın kendisine iyiliği emretmesi ve sakınması, kişiyi kötülükten ne derece alıkoyar? İyilerle birlikte olmanın faydalarını Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in hayatından örneklerle sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 08.01.2024
14:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
13
2
13
İyiliğe davet nereden başlar?
3
13
İkaz ne demektir?
4
13
Müslüman iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için neler yapmalıdır?