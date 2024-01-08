İyilerle birlikte olmak bize nasıl bir katkı sağlar?

"Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır."

Al-i İmran Suresi 110. Ayet

🔶 Kur'an-ı Kerim, insana iyiliğin emredilmesini; "marufun emredilmesi herkesçe iyi görülen veya çoğunlukça iyi görülenin emredilmesi" olarak anlatır.

🔶 Bunun için de temiz bir toplum oluşmasını ister. Aynı zamanda hayra ve iyiliğe davet eden, kötülüğü ortadan kaldıran bir topluma ihtiyaç duyulduğunu ifade eder.