1941 Pera Palas Patlaması: Hedef Kimdi?

◾ İstanbul'da art nouveau tarzı deyince akıllara Beyoğlu geliyor. Şehrin en tarihi yerlerinden biri olan bu yer eskiden Pera adıyla anılmaktaydı. Bulunduğu yer ile aynı isme sahip Pera Palas ise hem mimarisi hem burada yaşanan tarihi olaylarıyla ön plana çıkıyor.

◾ 1892 yılında inşasına başlanan Pera Palas, 1895'te düzenlenen bir açılış balosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı. Dünyanın dört bir yanından ünlü insanın geldiği bu otelde büyük bir patlama yaşandı.