1941 Pera Palas Patlaması: Hedef Kimdi?
Medeniyetler beşiği İstanbul'da 11 Mart 1941 tarihinde simge yapılarından biri olan Pera Palas Oteli'nde şiddetli bir patlama gerçekleşmişti. Bu olay, İkinci Dünya Savaşı'nın casusluk ve diplomasi savaşlarının Türkiye'deki en kanlı yansımalarından biri olarak tarihe geçmişti. Peki, bu olayda amaç neydi ve kim hedefteydi?
◾ İstanbul'da art nouveau tarzı deyince akıllara Beyoğlu geliyor. Şehrin en tarihi yerlerinden biri olan bu yer eskiden Pera adıyla anılmaktaydı. Bulunduğu yer ile aynı isme sahip Pera Palas ise hem mimarisi hem burada yaşanan tarihi olaylarıyla ön plana çıkıyor.
◾ 1892 yılında inşasına başlanan Pera Palas, 1895'te düzenlenen bir açılış balosuyla misafirlerini ağırlamaya başladı. Dünyanın dört bir yanından ünlü insanın geldiği bu otelde büyük bir patlama yaşandı.
◾ 1941 senesinde II. Dünya Savaşı sebebiyle Avrupa'nın genelinde çatışmalar hakimdi. Muharebede tarafsızlık kararı alan ülkemizde ise sakinlik hakimdi.
◾ İşte böyle bir dönemde İstanbul'da ses getiren bir olay oldu, bu olay Pera Palas'taki patlamaydı, II. Dünya Savaşı'nda ülkemizin adının geçtiği tek hadise olabilir.
◾ II. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan, Almanya saflarına geçti. Bu gelişmeden sonra İngiliz diplomatlar ülkeden ayrılmak durumunda kalır. O zamanlar Sofya Büyükelçisi George William Rendel ve beraberindeki yetmiş kişi İstanbul üzerinden kendi topraklarına döneceklerdir.
◾ Geçici bir süre İstanbul'da kalmak durumundadırlar, Sofya'dan trenle yola çıkarlar. İstanbul trenine aktarma yaparlar, işte ne olduysa burada olur. Aktarmayla İstanbul trenine geçerler ve eşyalar kompartımana alınır.
◾ Elçilik çalışanları sonrasında iki bavulun sahiplerini bulamaz, merak ederler ve içinde neler var bakarlar. Radyo pili, çamaşırlar ve gazete olduğunu görürler.
◾ Rendel ailesi ve birkaç görevli Pera Palas'ta, bir kısım çalışan ise tarihi otele yakın olan Alp Otel'de konaklayacaktır. Pera'ya geçen aile eşyalarını oteşin lobisine bırakmıştır...
◾ Elbette o sırada lobide sahibi bulunamayan iki bavul da duruyordur. İçinde sıkıntılı bir şey olmadığına kanaat getiren çalışanlar bavullardan birini arabadan indirmiş ve otele bırakmıştır.
◾ Ne olduysa burada olur, lobiden yüksek sesle birlikte kuvvetli bir patlama meydana gelmiştir. Koskocaman otel temelinden sarsılır, o dönem kubbeli cam giriş tavanı çöker ve civardaki binalarda patlamadan nasibini alır.