1816 yılında neden yaz yaşanmadı?
1816 tarihe yazsız yıl olarak geçti. Her şey Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın 1815 yılında patlamasıyla başladı. Patlama o kadar şiddetliydi ki kül bulutlar tüm dünyayı kapladı. Atmosferin stratosfer katmanının tozla doldurdu. Bu da dünyanın bir süreliğine buzul çağına girmesine sebep oldu. İşte, 1816'da yaşanan yazsız yıl ve sonuçları...
◾ 1816, dünya için oldukça ilginç bir yıl olmuştu. İnsanlık daha önce yaşamadığı bu şey karşısında adeta tarumar olmuş ne yapacağını bilememişti.
◾ Evet, bahsettiğimiz olay tarihe, "yazsız yıl olarak geçti" 1816 senesinde yaşanan yazsız yılın elbette büyük bir tetikleyicisi vardı. Bu, Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın 1815 yılında patlamasıydı.
◾ Yaşanan volkanik facianın sonuçları başta elbette tahmin edilemiyor. 1815'teki Tambora Yanardağı'nın patlamasından evvel 1814 yılında Filipinlerde Mayon Yanardağı adı verilen bir yanardağ patlaması gerçekleşiyor.
◾ Mayon Yanardağı'nın patlaması, atmosfere parçacıklarını yollaması elbette yazsız yılın tek başına yaşanması için bir sebep değildir. 1815 senesinde yaşanan Tambora Yanardağı patlaması bu tarihi olayın yaşanma ihtimalini artırmış.
◾ Bu patlama, günümüze kadar yaşanmış en şiddetli patlamaydı. 1815 yılındaki bu olay, Endonezya'nın Sumbawa isimli adasın gerçekleşmiş.
◾ Yanardağın bu faaliyeti, 5 Nisan günü başlamış ve 10 Nisan'da ise bu patlamalar adeta zirvesini yaşamış. Patlamalar o kadar şiddetliymiş ki patlamaların tamamen durması temmuz ayını, dumanların kaybolması ise ağustos ayını bulmuş.
◾ Yazsız yılın yaşanmasındaki başlıca sebep; 43 kilometre yükseğe erişen patlamanın stratosfere ulaşması olmuş. Kül ve parçacıklar aylar değil birkaç yıl boyunca atmosferde kalmış.
◾ İşte, bu dünyanın büyük bir tehlike içinde olduğunun alarmıdır. Tabii insanlar daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için bu denli sıkıntılı sonuçları olacağını tahmin edememiş.
◾ Tarihçilerin "Batı dünyasındaki son büyük geçim krizi" olarak adlandırdığı "yazsız yıl", tüm dünyayı etkisi altına aldı, adeta bir buzul çağı yaşandı diyebiliriz. Öncelikle ABD'de nelerin olduğuna bakalım.
◾ Ülkenin doğusu kısmen kalıcı bir sis tabakası kaplanmış, filmlerdeki gibi kızıl bir renge bürünmüş. Ülkenin kuzeyi tarım olarak oldukça gelişmiş bir yer, o sene o bölgeden yaşanan soğuklardan ötürü mahsul alınamamış.