1816 yılında neden yaz yaşanmadı?

◾ 1816, dünya için oldukça ilginç bir yıl olmuştu. İnsanlık daha önce yaşamadığı bu şey karşısında adeta tarumar olmuş ne yapacağını bilememişti.

◾ Evet, bahsettiğimiz olay tarihe, "yazsız yıl olarak geçti" 1816 senesinde yaşanan yazsız yılın elbette büyük bir tetikleyicisi vardı. Bu, Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın 1815 yılında patlamasıydı.