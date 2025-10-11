Bugün
1816 yılında neden yaz yaşanmadı?

1816 yılında neden yaz yaşanmadı?

Yayınlanma Tarihi: 11.10.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:20
Yayınlanma Tarihi: 11.10.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:20

1816 tarihe yazsız yıl olarak geçti. Her şey Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın 1815 yılında patlamasıyla başladı. Patlama o kadar şiddetliydi ki kül bulutlar tüm dünyayı kapladı. Atmosferin stratosfer katmanının tozla doldurdu. Bu da dünyanın bir süreliğine buzul çağına girmesine sebep oldu. İşte, 1816'da yaşanan yazsız yıl ve sonuçları...

1816, dünya için oldukça ilginç bir yıl olmuştu. İnsanlık daha önce yaşamadığı bu şey karşısında adeta tarumar olmuş ne yapacağını bilememişti.

◾ Evet, bahsettiğimiz olay tarihe, "yazsız yıl olarak geçti" 1816 senesinde yaşanan yazsız yılın elbette büyük bir tetikleyicisi vardı. Bu, Endonezya'daki Tambora Yanardağı'nın 1815 yılında patlamasıydı.

◾ Yaşanan volkanik facianın sonuçları başta elbette tahmin edilemiyor. 1815'teki Tambora Yanardağı'nın patlamasından evvel 1814 yılında Filipinlerde Mayon Yanardağı adı verilen bir yanardağ patlaması gerçekleşiyor.

Mayon Yanardağı'nın patlaması, atmosfere parçacıklarını yollaması elbette yazsız yılın tek başına yaşanması için bir sebep değildir. 1815 senesinde yaşanan Tambora Yanardağı patlaması bu tarihi olayın yaşanma ihtimalini artırmış.

◾ Bu patlama, günümüze kadar yaşanmış en şiddetli patlamaydı. 1815 yılındaki bu olay, Endonezya'nın Sumbawa isimli adasın gerçekleşmiş.

◾ Yanardağın bu faaliyeti, 5 Nisan günü başlamış ve 10 Nisan'da ise bu patlamalar adeta zirvesini yaşamış. Patlamalar o kadar şiddetliymiş ki patlamaların tamamen durması temmuz ayını, dumanların kaybolması ise ağustos ayını bulmuş.

◾ Yazsız yılın yaşanmasındaki başlıca sebep; 43 kilometre yükseğe erişen patlamanın stratosfere ulaşması olmuş. Kül ve parçacıklar aylar değil birkaç yıl boyunca atmosferde kalmış.

◾ İşte, bu dünyanın büyük bir tehlike içinde olduğunun alarmıdır. Tabii insanlar daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için bu denli sıkıntılı sonuçları olacağını tahmin edememiş.

◾ Tarihçilerin "Batı dünyasındaki son büyük geçim krizi" olarak adlandırdığı "yazsız yıl", tüm dünyayı etkisi altına aldı, adeta bir buzul çağı yaşandı diyebiliriz. Öncelikle ABD'de nelerin olduğuna bakalım.

◾ Ülkenin doğusu kısmen kalıcı bir sis tabakası kaplanmış, filmlerdeki gibi kızıl bir renge bürünmüş. Ülkenin kuzeyi tarım olarak oldukça gelişmiş bir yer, o sene o bölgeden yaşanan soğuklardan ötürü mahsul alınamamış.

