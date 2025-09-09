İtalya'da Türk İzleri: Moena Köyü
Avrupa'nın göbeğindeki bir Türk köyü, Moena. Türk vatandaşı yaşamasa ve Türk köyü olmasa da her yıl burada, Ağustos ayında Türk festivali düzenleniyor. Türklerin gelenek ve göreneklerin de yaşatıldığı bu köy adeta saklı bir hazine. Moena'da İstiklal Marşı'ndan, Mehter Takımı'na her şeye şahit olabilirsiniz. İşte, İtalya'nın bu köyünde asırlardan yaşatılan Türk izleri...
🔹 İtalya'nın kuzeyinde Trentino bölgesinde yer alan bir köy, Moena. Burada Türkler yaşamasa da Türk köyü olarak nam salmış. Her yıl düzenli olarak yapılan Türkiye Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
🔹 Elbette İtalya'nın bir köyünde neden böylesine bir Türkiye Festivali'nin yapıldığını anlatacağız ama önce köye genel bir bakalım.
🔹 Fassa Vadisi üzerine kurulan bu köy aynı zamanda en büyük komün köyü olma özelliğini taşıyor. Bölgenin bir diğer özelliği ise bölge halkı "Ladin" adını verdiği dilini hala konuşuyor ve koruyor olması.
🔹 Belki de Moena'yı ön plana çıkaran ve farklı kılan özelliği Türklerin yaşamamasına rağmen Türk geleneklerinin bu köyde yaşatılmasıdır.
Komün köyü ne demek?
Latince kökenli bir kelime olan "komün" kapalı toplum manasına geliyor.
🔹 Moena Köyü'nün, Türk köyü olarak anılmasının altında bir hikaye vardır. Rivayet odur ki 1683 yılındaki II. Viyana Kuşatması dönüşünde Merzifonlu Mustafa Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusundaki Balaban Hasan lakaplı yeniçeri yaralanır ve Moena Köyü'ne sığınır. Donmak üzereyken köye varmayı başaran yeniçeriye köylülerden biri sahip çıkar.
🔹 Zamanla bu yeniçerimiz "El Turco" lakabı ile anılmaya başlar. Köyde yaptıklarıyla ve kültünü yaşatmasıyla bir Osmanlı Yeniçerisi, bölgenin yaşamını ve geleneklerini etkilemiş, köyün kahramanı olmuştur.
🔹 Sonrasında bu köyde evlenen yeniçeri, Moena'ya tamamen yerleşir. Halk ile kurduğu dostluktan ötürü onun hatırasına; Türkler ve Türkiye ismini yaz aylarında bir hafta sonu festival düzenlenir.
🔹 İtalya'nın bu köyünde düzenlenen Türk Festivalleri ile alakalı bir başka rivayet bulunuyor. Rivayete göre, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam cezası verdiği Balaban Hasan adındaki yeniçeri askeri, yeniçeri ağasının yardımıyla kaçar ve Moena'ya gider.
🔹 Köyde Osmanlı yaşam tarzını yansıtan asker, bir zaman sonra çalışkanlığı ile Moena'nın zenginlerinden biri olur.