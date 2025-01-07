Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İmam Gazali Tevhid Risalesi

İmam Gazali Tevhid Risalesi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:45 Güncelleme Tarihi: Ocak 07, 2025 10:50

Kaleme aldığı eserlerle İslam alemini etkilemeyi başarmış nadir şahsiyetlerden olan Hüccetü'l İslam İmam Gazali, bir insan ömrüne sığması güç sayıda kitap yazmıştı. Gazali'nin hacmen küçük ama manen büyük eserlerinden birisi de dilimize Tevhid Risalesi olarak çevrilen "Risaletu't-Tecridi fi Kelimeti't-Tevhid" eseriydi. Kelime-i Tevhid'e odaklanan eserde Gazali, tevhidin ehemmiyetini anlattı. İşte, İmam Gazali'nin Tevhid Risalesi...

1/20

🔹

Basiret gözünü aç! Âlemdeki her şey 'Lâ ilahe illallah' der.

İmam Gazali

2/20

🔹

Ey kardeşim bilmiş ol ki, insanlık şehrindeki tevhid kalesi kalbin korumasındadır.

İmam Gazali

3/20

🔹

Ne zaman eşyayı her şeyin sahibi olan Allah'ın birliğine (tevhid) delil kılıp, onlarda hakkı görürsen işte o an 'Lâ'dan kurtulur 'illa'ya ulaşırsın.

İmam Gazali

4/20

🔹

Tevhidi sermaye yap. Lüzumsuz şeylerden arın. Zenginliğini fakirlik, azizliğini zelillik olarak telakki et.

İmam Gazali

5/20

🔹

Söz, ağacın yaprağıysa, kelime-i tevhîd ağacın kendisidir.

İmam Gazali

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kahraman bir Yörük kadını: Gülnar Hatun

Kahraman bir Yörük kadını: Gülnar Hatun

PODCAST: Tesettür ve Dinden Uzaklaşma - Fatma Bayram - Bölüm 2

PODCAST: Tesettür ve Dinden Uzaklaşma - Fatma Bayram - Bölüm 2

Suriye ile bölge üzerine yeni çekişme

Suriye ile bölge üzerine yeni çekişme

Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır

Kendi kalbine bakamayanın yaşamı bulanıktır

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sezai Karakoç’un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Sezai Karakoç'un Mehmet Akif hakkındaki görüşleri

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler

Devrimler kavramlarını üretiyor: Kalıntılar ve dönekler