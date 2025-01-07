İmam Gazali Tevhid Risalesi

Yayınlanma Tarihi:
Ocak 07, 2025 10:45
Güncelleme Tarihi: Ocak 07, 2025 10:50
Kaleme aldığı eserlerle İslam alemini etkilemeyi başarmış nadir şahsiyetlerden olan Hüccetü'l İslam İmam Gazali, bir insan ömrüne sığması güç sayıda kitap yazmıştı. Gazali'nin hacmen küçük ama manen büyük eserlerinden birisi de dilimize Tevhid Risalesi olarak çevrilen "Risaletu't-Tecridi fi Kelimeti't-Tevhid" eseriydi. Kelime-i Tevhid'e odaklanan eserde Gazali, tevhidin ehemmiyetini anlattı. İşte, İmam Gazali'nin Tevhid Risalesi...
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Basiret gözünü aç! Âlemdeki her şey 'Lâ ilahe illallah' der.
İmam Gazali
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Ey kardeşim bilmiş ol ki, insanlık şehrindeki tevhid kalesi kalbin korumasındadır.
İmam Gazali
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Ne zaman eşyayı her şeyin sahibi olan Allah'ın birliğine (tevhid) delil kılıp, onlarda hakkı görürsen işte o an 'Lâ'dan kurtulur 'illa'ya ulaşırsın.